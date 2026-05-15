Caso Cecilia: Camionero crespense pasará a cumplir prisión domiciliaria

Cecilia Cardona, víctima

La Investigación Penal Preparatoria por la muerte de Cecilia Cardona, tuvo una nueva resolución al cierre de esta semana, modificando la situación procesal del único imputado: un camionero crespense.

Estación Plus Crespo pudo conocer que prosperó la apelación interpuesta por la fiscal Mariangeles Schell, quien oportunamente se había opuesto a que el acusado aguarde en libertad el avance de la causa. En consecuencia, la Justicia de Gualeguay dispuso la prisión domiciliaria por 30 días. Durante dicho plazo, el hombre -de 53 años- no podrá salir de su vivienda, la cual oportunamente fue objeto de constatación por Comisaría Crespo.

Se estima que durante ese mes de prisión preventiva domiciliaria del imputado, el expediente instruido por el supuesto delito de "Homicidio agravada en razón del género", se irá nutriendo de testimonios, informes periciales y demás elementos de prueba. La Fiscalía busca demostrar que se trató de un Transfemicidio, mientras que la Defensa apunta a un accidente con víctima fatal.

Todo se remonta al 1 de mayo, cuando el camionero circulaba por Ruta 12, y tras una maniobra -que es objeto de reconstrucción y pericias-, se produce la colisión a una mujer trans, de 47 años, quien se encontraba trabajando en la zona y quien murió en el acto.