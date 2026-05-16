El hermano del Che Guevara, Juan Martín Guevara, visitará Concepción del Uruguay

Juan Martín Guevara, hermano de Ernesto Che Guevara, visitará Concepción del Uruguay el próximo 21 de mayo para desarrollar una serie de actividades vinculadas a la memoria, la historia y la figura del revolucionario argentino. La agenda es organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad junto a distintas organizaciones sociales, sindicales y académicas.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, AGMER Uruguay, ATE Uruguay, CTA Autónoma, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y el Partido Comunista.

La jornada comenzará a las 11:00 en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde Juan Martín Guevara recibirá el pasaporte que perteneció a su madre, Celia de la Serna.

La entrega del documento recupera un episodio ocurrido en abril de 1963, cuando la madre del Che fue detenida al ingresar a Entre Ríos desde Uruguay. Permaneció diez días incomunicada en la cárcel de Concepción del Uruguay, acusada oficialmente de portar material de propaganda comunista. Su detención estuvo atravesada por el contexto político de la época y por el vínculo familiar con el líder revolucionario. La defensa estuvo a cargo de abogados locales, entre ellos el doctor Delio Panizza.

Luego de la actividad en el Juzgado, Juan Martín Guevara será recibido a las 12:00 por el intendente José Lauritto.

La agenda continuará a las 17:00, en la sala teatro “1° de Mayo” del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde se presentará el libro Mundo Che, escrito por Darío Fuentes y prologado por Juan Martín Guevara. La actividad incluirá además una exposición de fotografías del Che y de su entorno familiar en el hall del Rectorado, consignó diario Uno.

La publicación propone una reconstrucción histórica y humana de la figura de Ernesto Guevara a partir de quince años de investigación y testimonios de personas cercanas a su vida. El trabajo busca alejarse de las miradas centradas únicamente en el mito político para acercarse a aspectos más personales y cotidianos del Che.

Durante la presentación, Juan Martín Guevara y Darío Fuentes compartirán parte del recorrido realizado para la elaboración del libro y repasarán distintos momentos de la vida del dirigente revolucionario argentino-cubano.