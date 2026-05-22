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Crespo: Padres de la escuela "El Redentor" impulsan nuevas aulas tras una exitosa edición del bingo solidario

Con casi 600 asistentes y más de 200 premios, el bingo solidario organizado por padres de la escuela Escuela El Redentor superó la recaudación del año pasado y permitirá continuar la construcción de dos nuevas aulas y la compra de materiales para el jardín.
Crespo22 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Con una importante convocatoria de público y un fuerte acompañamiento de la comunidad, la escuela Escuela El Redentor concretó días atrás una nueva edición de su tradicional bingo solidario, organizado por el grupo de padres de la institución. La propuesta, que ya transita su quinta edición, reunió a casi 600 personas y permitió superar la recaudación obtenida el año pasado, en medio de la campaña para finalizar la construcción de dos nuevas aulas.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Jesica Elsesser, integrante del grupo organizador, destacó la respuesta de la comunidad y valoró el compromiso de las familias y comercios locales. “Ya es nuestra quinta edición de bingo. Realmente, la gente siempre se suma, nos colabora y nos acompaña”, expresó.

La actividad se desarrolló con salón colmado y una amplia variedad de propuestas para los asistentes. Según comentó Elsesser, hubo más de 200 premios aportados por comercios y emprendedores de Crespo, además de las tradicionales jugadas de bingo, espectáculos durante la noche y servicio de cantina.

“Tuvimos casi 600 personas, el salón lleno. La gente se suma un montón, hay muchas propuestas lindas de los negocios de Crespo que nos dan premios a sortear. Así que realmente fue una propuesta divina”, remarcó.

Todo lo recaudado será destinado principalmente a la construcción de dos nuevas aulas para la escuela, una obra que ya comenzó el año pasado con la ejecución de un gran planchón destinado a cuatro salones. En 2025 se edificaron dos aulas y ahora resta completar las otras dos.

“Ya se están levantando las paredes, están bastante avanzadas. La idea es terminarlas sí o sí para que puedan utilizarse el año que viene”, explicó la integrante del grupo de padres a Estación Plus Crespo.

Elsesser señaló además que una parte de los fondos también se orienta al jardín de la institución, para la compra de materiales didácticos y otros elementos necesarios para el funcionamiento diario.

“El trabajo es conjunto entre el jardín y los padres de El Redentor, así que los fondos se dividen un poco para ambos espacios”, indicó.

En cuanto al esfuerzo económico que implica concretar la obra, estimó que se necesitarán alrededor de 50 millones de pesos para finalizar ambas aulas. Además de los costos de construcción, la institución también debe afrontar el pago de salarios docentes, debido a que aún no cuentan con todos los cargos reconocidos oficialmente.

Más allá de la cifra alcanzada en el bingo, desde la comunidad educativa continúan impulsando otras iniciativas solidarias. Actualmente sigue en circulación un bono contribución, cuyo sorteo será en noviembre y que incluye 22 premios, entre ellos una moto, una heladera y un horno eléctrico.

“El bono vale 60 mil pesos de contado o puede abonarse en cuotas de 10 mil pesos. Además, quienes paguen antes del 31 de julio participan de un sorteo extra”, explicó.

Elsesser remarcó a Estación Plus Crespo que todos los premios fueron donados, por lo que lo recaudado representa una ganancia íntegra para la institución. Quienes deseen colaborar pueden adquirir el bono a través de padres de la escuela o del jardín, acercándose a la institución o contactando a integrantes de la fundación Fundación Rayito del Sol.

Finalmente, la referente agradeció el respaldo permanente de la comunidad crespense. “Estamos agradecidísimos a toda la gente de Crespo que nos colabora y nos acompaña siempre, tanto al público como a quienes desinteresadamente nos dan premios y publicidades”, concluyó.

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