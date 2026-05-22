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Emiliano Stang: “Será importante conseguir la victoria para afianzarme en el campeonato

El piloto crespense Emiliano Stang (Toyota Corolla) palpitó la cuarta fecha del 47º Campeonato de TC2000, a disputarse este fin de semana en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta.
Deportes22 de mayo de 2026


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stang emiliano

Allí, el entrerriano del Toyota Gazoo Racing buscará mantener el liderazgo y repetir la victoria que logró el 23 de noviembre de 2025 en el trazado salteño.

A lo largo de esta temporada, Stang terminó dentro de los cinco primeros en todas finales: fue 2º en el Callejero Parque de la Ciudad (Fecha 1) y en El Zonda Eduardo Copello de San Juan (Fecha 2) y 4º en Concordia (Fecha 3).

Para la cuarta ronda del campeonato que tendrá cambio de neumáticos destacó: “En esta carrera tendré que probar y estar más concentrado en la entrada y salida a boxes. Lo bueno es que el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA es un gran equipo que está preparado para este estilo de carrera y hacer un rápido cambio de neumáticos, eso me permitió lograr la victoria el año pasado. Esto es clave para poder lograr el triunfo el domingo”.

Y agregó: “Esta es una fecha en la que tengo que seguir sumando puntos como en las demás competencias. Será importante conseguir la victoria para afianzarme en el campeonato. Este fin de semana, el cambio de neumáticos le dará un condimento extra a la carrera”.

Sobre la pista que usará la categoría este año (el circuito largo en sentido antihorario) el piloto entrerriano dijo: “El año pasado corrimos al revés. Así que tengo el desafío de conocer bien el trazado. Es casi empezar de cero, porque uno tiene que conocer los límites de la pista. En los entrenamientos, voy a conocer bien las parámetros y referencias del trazado. Será importante tener una buena puesta a punto en el auto para transitar los sectores lentos y rápidos”. 

El Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA tiene como líder a Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 -Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 65 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 63, tercero Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF ELAION AURO Proracing) con 43, cuarto Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) con 40 y quinto Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing) con 36. 

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