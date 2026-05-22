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Crespo recibe a figuras nacionales y campeones del mundo en el torneo aniversario de Ferro

Durante tres jornadas, el Club Ferroviario de Crespo reunirá a destacados bochófilos del país y campeones del mundo en el 5º Torneo Especial Individual aniversario de la institución.
Deportes22 de mayo de 2026Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDarío Rodríguez | Estación Plus Crespo


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cancha bochas

El Club Ferroviario de Crespo ya palpita uno de los eventos bochófilos más importantes de la provincia. Este viernes 22 de mayo comenzará la actividad del 5º Torneo Especial Individual “Aniversario Club Ferro”, que continuará durante el sábado y domingo con la participación de destacados jugadores de nivel nacional e internacional.

La competencia, considerada única en Entre Ríos por sus características y jerarquía deportiva, reunirá a bochófilos con títulos nacionales e incluso campeones del mundo, consolidando nuevamente a Crespo como punto de referencia para esta disciplina.

Desde la institución organizadora destacaron que se vivirá “actividad a pleno”, con la presencia de “lo mejor de lo mejor” del ambiente bochófilo argentino y regional, en el marco de un nuevo aniversario del club crespense.

Los 12 participantes confirmados para esta quinta edición son:

  • Nicolás Pretto
  • Pablo Apez
  • Ismael Antivero
  • Leonel Orbregozo
  • Pascual Ramírez
  • Ezequiel Pereyra
  • Daniel Bogado
  • Renzo Farías
  • Raúl Basualdo
  • Daniel Ramírez
  • Carmelo Retamar (representante del club organizador)
  • Omar Serrano

El torneo promete nuevamente un gran nivel competitivo y convocará a aficionados de distintas localidades, que podrán disfrutar de partidos de alto vuelo durante las tres jornadas.

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