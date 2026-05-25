Joaquín Folmer transita un presente de definiciones: volvió a Unión y sueña con quedar en la Selección Argentina 3x3

El basquetbolista crespense Joaquín Folmer atraviesa semanas importantes para su carrera deportiva. Luego de su experiencia en Hindú Club, el jugador regresó momentáneamente a Club Atlético Unión para mantenerse en competencia mientras analiza su futuro en el básquet profesional.

Paralelamente, recibió una convocatoria para integrar la preselección argentina U21 de básquet 3x3, una experiencia inédita para él y que podría derivar en su participación internacional representando al país.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Folmer manifestó su entusiasmo por el presente que atraviesa y aseguró sentirse preparado para los desafíos que vienen. “Preparado para lo que viene y contento. Me siento muy bien”, expresó.

El jugador explicó que, aprovechando el receso competitivo, volvió a vestir la camiseta del “Cervecero” gracias a un acuerdo con la institución cordobesa. “Por suerte tuve la oportunidad, lo hablé y me dieron el pase para poder jugar acá en el club, así que siguiendo en ritmo para lo que viene”, comentó.

Mientras continúa compitiendo en Crespo, el joven deportista también pone el foco en la convocatoria nacional para la modalidad 3x3, una disciplina que sigue creciendo a nivel internacional y olímpico. Folmer participó recientemente de una concentración en Pergamino y aguarda nuevas citaciones.

“Se hizo una convocatoria de cuatro días, estuve allá en Pergamino, y ahora falta la otra citación, que no sé cuándo es, pero del 8 al 12 es la próxima etapa”, detalló. Además, explicó que posteriormente se disputará la Nations League entre el 27 de junio y el 3 de julio.

Pese a haber dado un paso importante al integrar la preselección, aclaró que todavía no tiene asegurado un lugar definitivo en el equipo nacional. “Todavía no. Falta una convocatoria más”, señaló.

La experiencia en el básquet 3x3 representa una novedad absoluta para el crespense, quien reconoció que se encuentra en pleno proceso de adaptación a una modalidad distinta al básquet tradicional. “Primera experiencia, la verdad que no sabía nada, pero bueno, llevando el ritmo y aprendiendo siempre”, afirmó.

En cuanto al certamen internacional, indicó que la competencia de la categoría U21 se disputará en Chile. “El de nosotros se juega en Chile”, confirmó, en referencia al calendario de la Nations League.

Por otra parte, Folmer también habló sobre su situación deportiva a futuro. Aunque todavía no hay definiciones concretas sobre la próxima temporada, explicó que aguarda el movimiento del mercado de la liga para resolver dónde continuará su carrera.

“No sé cuándo es que se va a mover el mercado de la liga, pero la pretemporada calculo que en septiembre”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de regresar a Hindú de Córdoba, el jugador dejó abierta la puerta tanto a esa alternativa como a otras oportunidades que puedan surgir. “Está abierto, lo estamos hablando, pero sí, me encantaría volver a Hindú”, sostuvo.

Finalmente, destacó el buen trato recibido durante su paso por el club cordobés y valoró el crecimiento personal logrado en esa etapa. “Buena gente, y me fue bien personalmente, así que estoy contento con eso”, concluyó.