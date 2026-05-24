Realizaron en Crespo jornadas de capacitación sobre refrigerantes inflamables

La actividad “Buenas Prácticas en el Manejo de Gases Refrigerantes Inflamables” se desarrolló en la ciudad de Crespo los días 22 y 23 de mayo, en el edificio Nido “Dr. Adolfo Goldenberg. La iniciativa fue organizada por los municipios de Crespo, Viale y General Ramírez, con acompañamiento de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y promover prácticas sustentables vinculadas al cuidado ambiental. El encuentro estuvo presidido por el intendente Marcelo Cerutti.

Durante el acto de apertura, acompañó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quien destacó la importancia de generar espacios de formación y actualización técnica que tengan impacto en el ambiente. “Con esta línea de acciones y las instancias de capacitación se generan más oportunidades para fortalecer el desarrollo de las distintas comunidades. La articulación entre el gobierno provincial, los municipios y las instituciones técnicas permiten acompañar el crecimiento profesional de trabajadores y además tienen un impacto real en las condiciones ambientales que es donde hay que seguir trabajando”, expresó el funcionario.

La iniciativa se enmarca en el Programa Ozono y Calentamiento Global de ONUDI y forma parte del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs, implementado junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En ese sentido, las acciones apuntan a acompañar la transición hacia tecnologías más sustentables y responsables con el ambiente.

La propuesta estuvo a cargo del ingeniero José Miguel Cortés, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y tiene como finalidad brindar herramientas teóricas y prácticas para el manejo seguro y eficiente de gases refrigerantes inflamables. Al respecto, el curso tiene como objetivo promover la actualización técnica de quienes se desempeñan en el rubro, incorporando nuevas tecnologías y procedimientos vinculados a estándares de seguridad y sostenibilidad ambiental.

Las jornadas combinaron instancias teóricas y prácticas. Durante la primera etapa se desarrollaron contenidos específicos sobre manipulación segura de refrigerantes, mientras que en la segunda parte los participantes trabajaron con instrumental especializado y simuladores del ciclo frigorífico. La capacitación también contempló la entrega de material de estudio y prácticas aplicadas para fortalecer el aprendizaje técnico.

Al finalizar la capacitación, los participantes podrán acceder de manera voluntaria a una evaluación de certificación nacional coordinada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Quienes aprueben la instancia recibirán gratuitamente un kit básico de herramientas necesarias para desempeñarse en tareas vinculadas al manejo seguro de refrigerantes, fortaleciendo así sus capacidades técnicas y laborales.