google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Realizaron en Crespo jornadas de capacitación sobre refrigerantes inflamables

Fue destinado a técnicos y profesionales vinculados a oficios afines. Hubo jornadas teóricas y prácticas con instrumental especializado y simuladores del ciclo frigorífico. 
Crespo24 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

not-6a106f971c741_20260522122248

La actividad “Buenas Prácticas en el Manejo de Gases Refrigerantes Inflamables” se desarrolló en la ciudad de Crespo los días 22 y 23 de mayo, en el edificio Nido “Dr. Adolfo Goldenberg. La iniciativa fue organizada por los municipios de Crespo, Viale y General Ramírez, con acompañamiento de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y promover prácticas sustentables vinculadas al cuidado ambiental. El encuentro estuvo presidido por el intendente Marcelo Cerutti.

Durante el acto de apertura, acompañó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quien destacó la importancia de generar espacios de formación y actualización técnica que tengan impacto en el ambiente. “Con esta línea de acciones y las instancias de capacitación se generan más oportunidades para fortalecer el desarrollo de las distintas comunidades. La articulación entre el gobierno provincial, los municipios y las instituciones técnicas permiten acompañar el crecimiento profesional de trabajadores y además tienen un impacto real en las condiciones ambientales que es donde hay que seguir trabajando”, expresó el funcionario.

not-6a106f971c741_g_20260522122200

La iniciativa se enmarca en el Programa Ozono y Calentamiento Global de ONUDI y forma parte del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs, implementado junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. En ese sentido, las acciones apuntan a acompañar la transición hacia tecnologías más sustentables y responsables con el ambiente.

La propuesta estuvo a cargo del ingeniero José Miguel Cortés, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y tiene como finalidad brindar herramientas teóricas y prácticas para el manejo seguro y eficiente de gases refrigerantes inflamables. Al respecto, el curso tiene como objetivo promover la actualización técnica de quienes se desempeñan en el rubro, incorporando nuevas tecnologías y procedimientos vinculados a estándares de seguridad y sostenibilidad ambiental.

not-6a106f971c741_g_20260522122206

Las jornadas combinaron instancias teóricas y prácticas. Durante la primera etapa se desarrollaron contenidos específicos sobre manipulación segura de refrigerantes, mientras que en la segunda parte los participantes trabajaron con instrumental especializado y simuladores del ciclo frigorífico. La capacitación también contempló la entrega de material de estudio y prácticas aplicadas para fortalecer el aprendizaje técnico.

Al finalizar la capacitación, los participantes podrán acceder de manera voluntaria a una evaluación de certificación nacional coordinada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Quienes aprueben la instancia recibirán gratuitamente un kit básico de herramientas necesarias para desempeñarse en tareas vinculadas al manejo seguro de refrigerantes, fortaleciendo así sus capacidades técnicas y laborales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
banda portada

Cayó una banda que compraba con billetes falsos en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo23 de mayo de 2026
El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, brindó pormenores de un procedimiento que demandó varias horas y la intervención de la Justicia Federal de Paraná. Hubo aprehendidos en flagrancia y secuestros.
WhatsApp Image 2026-05-22 at 16.48.42

Abren el debate sobre la reforma previsional en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo23 de mayo de 2026
Este miércoles 27, dos dirigentes gremiales encabezarán un encuentro de información, análisis y abordaje del impacto que el proyecto normativo tendría en los trabajadores públicos que se jubilan.
Más visto hoy en Estación Plus
banda portada

Cayó una banda que compraba con billetes falsos en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo23 de mayo de 2026
El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, brindó pormenores de un procedimiento que demandó varias horas y la intervención de la Justicia Federal de Paraná. Hubo aprehendidos en flagrancia y secuestros.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo