Unión y Sarmiento no pudieron avanzar y quedaron fuera del certamen

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En María Grande, Club Atlético Unión de Crespo cayó por 1 a 0 frente a Club Atlético María Grande. El único gol del partido fue convertido por Germán Schwindt. En el encuentro de ida, jugado en Crespo, habían igualado sin goles, por lo que el conjunto de María Grande avanzó a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, Club Atlético Sarmiento de Crespo también se despidió del torneo luego de perder como visitante ante Viale Fútbol Club por 4 a 0. Los goles del elenco vialense fueron anotados por Emir Izaguirre, Octavio Taborda en dos oportunidades y Nazareno Taborda. Con este resultado, el global de la serie terminó 5-1 a favor del conjunto de Viale.

De esta manera, tanto Unión como Sarmiento cerraron su participación en la actual edición del Torneo de Paraná Campaña.

Ahora la expectativa crespense estará centrada en Asociación Deportiva y Cultural, que este lunes disputará su compromiso de vuelta ante Cañadita Central. El encuentro se jugará en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, donde el conjunto celeste buscará sellar su clasificación tras imponerse 3-1 en el partido de ida.

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de FM Estación Plus 94.3 desde las 15:40.