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Unión y Sarmiento no pudieron avanzar y quedaron fuera del certamen

Dos equipos crespenses quedaron eliminados en los octavos de final del Torneo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras disputarse este domingo 24 de mayo los encuentros de vuelta de la serie. Cultural juega este lunes 25 de mayo.
Deportes24 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Union primera 2026_04
Imagen archivo

En María Grande, Club Atlético Unión de Crespo cayó por 1 a 0 frente a Club Atlético María Grande. El único gol del partido fue convertido por Germán Schwindt. En el encuentro de ida, jugado en Crespo, habían igualado sin goles, por lo que el conjunto de María Grande avanzó a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, Club Atlético Sarmiento de Crespo también se despidió del torneo luego de perder como visitante ante Viale Fútbol Club por 4 a 0. Los goles del elenco vialense fueron anotados por Emir Izaguirre, Octavio Taborda en dos oportunidades y Nazareno Taborda. Con este resultado, el global de la serie terminó 5-1 a favor del conjunto de Viale.

De esta manera, tanto Unión como Sarmiento cerraron su participación en la actual edición del Torneo de Paraná Campaña.

Ahora la expectativa crespense estará centrada en Asociación Deportiva y Cultural, que este lunes disputará su compromiso de vuelta ante Cañadita Central. El encuentro se jugará en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, donde el conjunto celeste buscará sellar su clasificación tras imponerse 3-1 en el partido de ida.

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de FM Estación Plus 94.3 desde las 15:40.

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