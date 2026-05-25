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Video viral en Entre Ríos: su esposa dio a luz, vio sangre y se cayó desmayado

El protagonista del video viral es Alejandro Bisi, bioingeniero de Oro Verde, creador de los bipedestadores. Tuvieron su segundo hijo y él sufrió un grave accidente que terminó con final feliz.
Entre Ríos25 de mayo de 2026


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Una familia oriunda de Oro Verde vivió un emotivo momento al recibir un segundo hijo. Sin embargo, todo cambió de repente cuando el padre sufrió un peligroso accidente. Después del parto, vio sangre, cayó desmayado y se pegó en la cabeza.

La historia se viralizó rápidamente este domingo a partir del reel que compartió la joven madre. Valentina Alberto, diseñadora gráfica y creadora de contenidos, mostró todo el proceso que vivieron tras haber dado a luz. “Lo alcancé a filmar porque pensé que solo iba a salir blanco del baño pero claramente visitó a San Pedro y volvió”, expresó.

El protagonista del video es Alejandro Bisi, un conocido bioingeniero formado en la Facultad de Ingeniería de UNER, destacado emprendedor creador de bipedestadores motorizados. Tras el parto, vio sangre, cayó desmayado y sufrió cortes en la frente y la nariz.

Afortunadamente, sólo fue una historia graciosa que recordarán el resto de su vida.

Mirá el video viral:

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