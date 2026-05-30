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Convocan a una charla abierta sobre el impacto de las pantallas en niños y adolescentes

El encuentro denominado "Segundas infancias y adolescencias" se llevará a cabo este 3 de junio, con acceso libre y gratuito. Una profesional abordará las problemáticas y situaciones que atraviesan muchas familias y espacios educativos, en relación al uso de dispositivos tecnológicos.
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En un contexto donde las pantallas forman parte de la vida cotidiana y en el marco del ciclo de charlas "Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas", se brindará una charla abierta, destinada a reflexionar sobre los desafíos de acompañar a infancias y adolescencias en los entornos digitales. Esta actividad se realiza en conjunto entre la Municipalidad de Crespo y la Asociación Mutual Club Atlético Argentino.

El encuentro denominado "Segundas infancias y adolescencias" -pensado desde los 6 años-, tendrá lugar el miércoles 3 de junio, a las 20:00, en el Salón Municipal (25 de Mayo 907). La participación será libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

La charla estará a cargo de la Lic. Mariana Citroni, que abordará distintas problemáticas y situaciones que atraviesan actualmente muchas familias y espacios educativos, en relación al uso de dispositivos tecnológicos. Entre los temas previstos se destacan el acceso temprano a celulares y redes sociales, el impacto del uso prolongado de pantallas en el bienestar emocional y la importancia de generar espacios de comunicación y encuentro por fuera de la tecnología.

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