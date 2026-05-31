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Sentida despedida al hombre que murió atropellado en Ruta 32

“Te recordaremos con cariño, respeto y gratitud”, manifestaron desde el hospital donde trabajaba la víctima.
Policiales/Judiciales31 de mayo de 2026


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Un accidente fatal se registró alrededor de las 6:00 de este domingo, sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del acceso a María Grande. Un hombre murió tras ser embestido por una camioneta Honda CRV. Minutos antes habría despistado con su vehículo y salió a pedir auxilio. Fue identificado y se conocieron expresiones de dolor en su entorno.

Según reconstruyeron las pericias policiales en el lugar, la víctima fatal habría sufrido un despiste en su vehículo, un Citroën Xsara Picasso, en momentos en que la visibilidad era pésima debido a la oscuridad y la niebla que tapaba la ruta. Aparentemente, cuando salió de su auto a buscar ayuda, fue colisionado por la camioneta. En ella venían un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41, ambos oriundos de Libertador San Martín

El hombre fallecido en el accidente fue identificado como Héctor Chincuini, conocido como “Bocha”. Se confirmó a Estación Plus Crespo que estaba radicado en El Pingo. Sin embargo, trabajaba en el hospital Castaldo de María Grande, como obrero de maestranza.

Desde la institución emitieron un comunicado: “Con profundo pesar debemos comunicar una triste noticia”, expresaron.

“En la madrugada de hoy nuestro compañero Héctor Chincuini “Bocha” sufrió un accidente de tránsito, y lamentablemente falleció. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”, replicó Ahora.

También mencionaron su acompañamiento “a todos quienes compartieron con él el trabajo diario, los momentos vividos y el vínculo construido a lo largo del tiempo”.

“Bocha, siempre te recordaremos con cariño, respeto y gratitud”, cierra el comunicado del hospital.

WhatsApp Image 2026-05-31 at 09.19.02Tragedia en Ruta 32: Buscó ayuda por un accidente y encontró la muerte

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