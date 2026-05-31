Tragedia en Ruta 32: Buscó ayuda por un accidente y encontró la muerte

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Ruta 32 y acceso a María Grande. Efectivos de esa localidad acudieron con premura ante el pedido telefónico de presencia y hallaron un Honda CRV, conducido por un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41, en estado de shock.

Se informó a Estación Plus Crespo que dicho rodado circulaba por la Ruta 32, en sentido Norte – Sur, cuando por razones que aún son materia de investigación, colisionó a un hombre que se encontraba sobre la calzada, provocando su fallecimiento en el lugar. La dramática escena tuvo lugar en el Km. 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Estación Sosa, en Paraná Campaña.

Tras las primeras actuaciones, el personal policial halló a pocos metros, dentro de la zona de malezas, un Citroën Picasso, que presentaba signos de haber despistado. "Se presume que la víctima fatal era el conductor de dicho automóvil y que se encontraba sobre la ruta tras haber descendido del mismo, aparentemente en busca de ayuda", anticiparon desde la fuerza de seguridad.

Por disposición del fiscal en turno, tomó intervención la División de Accidentología Vial, el Médico de Policía y los Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y proceder al traslado del cuerpo a la morgue.