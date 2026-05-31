google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Tragedia en Ruta 32: Buscó ayuda por un accidente y encontró la muerte

Un hombre fue embestido en plena trama vial. En cercanías se halló un vehículo siniestrado, que alimenta la hipótesis que la víctima se trataría del conductor, pretendiendo ser auxiliado. 
Policiales/Judiciales31 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

WhatsApp Image 2026-05-31 at 09.19.02

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Ruta 32 y acceso a María Grande. Efectivos de esa localidad acudieron con premura ante el pedido telefónico de presencia y hallaron un Honda CRV, conducido por un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41, en estado de shock.

Se informó a Estación Plus Crespo que dicho rodado circulaba por la Ruta 32, en sentido Norte – Sur, cuando por razones que aún son materia de investigación, colisionó a un hombre que se encontraba sobre la calzada, provocando su fallecimiento en el lugar. La dramática escena tuvo lugar en el Km. 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Estación Sosa, en Paraná Campaña.

Tras las primeras actuaciones, el personal policial halló a pocos metros, dentro de la zona de malezas, un Citroën Picasso, que presentaba signos de haber despistado. "Se presume que la víctima fatal era el conductor de dicho automóvil y que se encontraba sobre la ruta tras haber descendido del mismo, aparentemente en busca de ayuda", anticiparon desde la fuerza de seguridad.

Por disposición del fiscal en turno, tomó intervención la División de Accidentología Vial, el Médico de Policía y los Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y proceder al traslado del cuerpo a la morgue.

e_1780228754_32803

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo