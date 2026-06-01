Comienza en Asunción el juicio contra el ex senador Kueider por contrabando por más de USD 200.000

El ex senador nacional Edgardo Kueider, detenido hace un año y tres meses en Paraguay, cuando intentaba ingresar al vecino país con más de 200.000 dólares sin declarar, comenzará a ser enjuiciado en Asunción por los delitos de contrabando en grado de tentativa.

Kueider comenzará a ser enjuiciado junto con su ex secretaria Iara Guinsel, con la que además mantenía una relación sentimental y quien lo acompañaba cuando fueron detenidos en un puesto fronterizo por la policía paraguaya.

El juicio, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, comenzará a las 8 de la mañana (hora de Asunción, la misma hora en Buenos aires), y será sustanciado ante el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos Económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión, aunque para el cómputo de la condena se considerará cumplido el año y medio que ya transcurrió en Asunción con prisión domiciliaria.

En principio, el juicio se iba a llevar a cabo el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año y volvió a prorrogarse por pedido de la Fiscalía.

El ex senador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 y desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Kueider sostuvo en reiteradas ocasiones que es inocente y que los fondos que le secuestraron al ingresar a Paraguay no le pertenecían.

“No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.__IP__

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el ex senador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno se tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.