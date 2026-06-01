Paraná Campaña: resultados de Sub 20 y Sub 17

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de BocaDeportes01 de junio de 2026
El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo no renovará su contrato que finalizaba el 30 de junio.
Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final del torneo apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de lo acontecido en Sub 20 y Sub 17.
Sub 20
Dep. Tuyango 1-0 Dep. Bovril
Cañadita 0-0 Viale FBC
Independiente FBC 0-0 Unión Agrarios
Dep. Tabossi 1-1 Arsenal
Sub 17
Cultural 1-1 Viale FBC
Arsenal 0-1 Unión de Crespo
Litoral 0-0 Dep. Bovril
Unión Agrarios 0-2 Atl. María Grande