Paraná Campaña: resultados de Sub 20 y Sub 17

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Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final del torneo apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de lo acontecido en Sub 20 y Sub 17.

Sub 20

Dep. Tuyango 1-0 Dep. Bovril

Cañadita 0-0 Viale FBC

Independiente FBC 0-0 Unión Agrarios

Dep. Tabossi 1-1 Arsenal

Sub 17

Cultural 1-1 Viale FBC

Arsenal 0-1 Unión de Crespo

Litoral 0-0 Dep. Bovril

Unión Agrarios 0-2 Atl. María Grande