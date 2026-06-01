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Paraná Campaña: resultados de Sub 20 y Sub 17

El fútbol chacarero comenzó con los cuartos de final del torneo apertura en las categorías teloneras a la primera división. 
Deportes01 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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cultural sub 17 sub 20
imagen archivo

Durante el fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final del torneo apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de lo acontecido en Sub 20 y Sub 17. 

Sub 20
Dep. Tuyango 1-0 Dep. Bovril
Cañadita 0-0 Viale FBC
Independiente FBC 0-0 Unión Agrarios
Dep. Tabossi 1-1 Arsenal

Sub 17
Cultural 1-1 Viale FBC
Arsenal 0-1 Unión de Crespo
Litoral 0-0 Dep. Bovril
Unión Agrarios 0-2 Atl. María Grande

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