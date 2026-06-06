Leonardo Balerdi se pierde el Mundial 2026: Quiénes podrían ser su reemplazo

Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas en el búnker nacional: el jugador sufrió una dura lesión y se le están realizando estudios médicos de urgencia, lo que pone en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo y podría obligar al cuerpo técnico a citar un reemplazo de emergencia.

Balerdi es el defensor estrella y capitán del Olympique de Marsella en la Ligue 1 de Francia, donde superó la barrera de los 200 partidos disputados.

Su regularidad en el fútbol europeo y la confianza construida con Scaloni desde el torneo de L'Alcudia en 2018 hicieron que se ganara el puesto en la lista final por encima de otros nombres de peso como Marcos Senesi.

Durante el proceso eliminatorio sumó valiosos minutos viniendo desde el banco y consolidándose como una de las principales alternativas de recambio en la zaga central de Argentina.

Si los estudios médicos traen buenas noticias y logra recuperarse a tiempo, Balerdi y el plantel buscarán defender la corona en las siguientes fechas de la fase de grupos: Argelia: 16 de junio de 2026. Austria: 22 de junio de 2026. Jordania: 27 de junio de 2026, consignó Minuto Uno.

Las alternativas que tiene Scaloni

La delegación albiceleste sufrió su primera baja definitiva por razones médicas, obligando a Scaloni a activar los protocolos reglamentarios para buscar un reemplazante de urgencia dentro de la nómina extendida.

Debido a los plazos y las normativas de la competencia, Scaloni y sus colaboradores están obligados a elegir al sustituto únicamente a partir de la prelista original de 55 futbolistas que fue entregada previamente a la organización.

Si el cuerpo técnico decide mantener la estructura original y sumar de manera directa a otro defensor para cubrir el hueco que deja Balerdi, la danza de nombres se reduce a ocho opciones específicas que ya están en el radar del entrenador:

Kevin Mac Allister: De gran presente en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, aporta polifuncionalidad al poder desempeñarse como central o lateral derecho.

Lucas Martínez Quarta: El hombre de River es un viejo conocido del ciclo que ofrece experiencia internacional y buen primer pase.

Marcos Senesi: El zaguero zurdo del Bournemouth inglés atraviesa una enorme vigencia en la Premier League y calza justo por perfil. Sería el reemplazo "natural" y que parece picar en punta.

Germán Pezzella: Un histórico de la "Scaloneta" que aporta liderazgo, voz de mando y presencia aérea garantizada en el vestuario, aunque con pocos minutos en River.

Lautaro Di Lollo: La joven promesa de Boca Juniors aparece como la alternativa de proyección para sumar roce con la mayor.

Zaid Romero: El espigado defensor ex Estudiantes, de gran rendimiento físico y fortaleza en los duelos individuales.

Marcos Acuña: El "Huevo" ofrece la variante de reconfigurar la última línea, aportando su experiencia probada como lateral por izquierda. Terminó el semestre en gran nivel y fue la gran sorpresa entre las ausencias.

Gabriel Rojas: El actual lateral de Racing Club, que completa las opciones de recambio por las bandas en caso de ser requerido.

Las próximas horas serán cruciales para que el entrenador defina quién tomará el avión rumbo a los Estados Unidos, mientras el resto del plantel asimila el impacto de perder a un compañero a las puertas del debut.