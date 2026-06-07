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No habrá fútbol este domingo en Paraná Campaña

Atento en clima reinante y el pronóstico desalentador para las actividades al aire libre, la Liga de Paraná Campaña suspendió los partidos previstos para esta jornada.
Deportes07 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Desde la Dirección de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se confirmó a Estación Plus Crespo que "la fecha de este domingo 7 de junio, en la que se iban a disputar los Cuartos de Final de vuelta, del Torneo Apertura Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi, queda suspendido".

Se trataba de los partidos por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña de las Categorías Mayores.

La decisión responde a las Inclemencias climáticas que azotaron la región. Cada partido queda reprogramado para el próximo domingo.

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