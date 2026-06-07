No habrá fútbol este domingo en Paraná Campaña

‘El Vasco’ Arruabarrena dio el ok para ser el nuevo técnico de BocaDeportes06 de junio de 2026
El DT quedó muy cerca de acordar su vínculo con el “Xeneize”, club al que ya dirigió hace una década.
Desde la Dirección de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se confirmó a Estación Plus Crespo que "la fecha de este domingo 7 de junio, en la que se iban a disputar los Cuartos de Final de vuelta, del Torneo Apertura Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi, queda suspendido".
Se trataba de los partidos por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña de las Categorías Mayores.
La decisión responde a las Inclemencias climáticas que azotaron la región. Cada partido queda reprogramado para el próximo domingo.