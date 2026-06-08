44 años del fallecimiento de los héroes crespenses en Malvinas: Falconier y Bolzán, unidos por el valor y el sacrificio

Vice Comodoro Juan José Ramón Falconier y Capitán Danilo Rubén Bolzán

En diálogo con Estación Plus Crespo, el investigador y docente Claudio Schulz repasó sus historias y destacó la necesidad de mantener viva la memoria de quienes combatieron por la Patria.

Hay fechas que permanecen grabadas en la memoria colectiva. Para Crespo, el 7 y el 8 de junio son días de profundo significado, porque recuerdan la caída en combate de dos de sus héroes más emblemáticos durante la Guerra de Malvinas: Vice Comodoro Juan José Ramón Falconier y del Capitán Danilo Rubén Bolzán.

A 44 años de aquellos hechos, el profesor Claudio Schulz, quien desde hace años investiga y recopila información sobre la participación entrerriana en el conflicto del Atlántico Sur, compartió con Estación Plus Crespo una emotiva reconstrucción de las últimas misiones de ambos aviadores y reflexionó sobre la importancia de preservar su legado.

"Es importante que sigamos reinstalando en la memoria crespense la figura de estos dos héroes", afirmó Schulz. "Es necesario revisar la historia, rescatarla y recordarla. Ellos se fueron jóvenes a estudiar a la Escuela de Aviación y, como cayeron en combate, lamentablemente nunca pudimos contar luego con su presencia. Por eso debemos mantener vivo su recuerdo".

Falconier y una misión que terminó en tragedia

La historia de Falconier está estrechamente ligada a una de las unidades más particulares que actuaron durante la Guerra de Malvinas. Tras egresar de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, desarrolló buena parte de su carrera en la II Brigada Aérea de Paraná, donde se destacó en tareas de aerofotografía y llegó a desempeñarse como jefe del escuadrón de aviones IA-50 Guaraní.

Su experiencia y capacidad profesional hicieron que, al iniciarse el conflicto bélico de 1982, la Fuerza Aérea le confiara una misión clave: reorganizar el Escuadrón Fénix, una unidad especial integrada por aeronaves civiles y militares puestas al servicio de la defensa nacional.

Aquellos vuelos estaban lejos de ser rutinarios. Los Learjet y otras aeronaves que componían el escuadrón cumplían funciones estratégicas de apoyo a las operaciones argentinas. En muchos casos guiaban a los aviones de combate hacia sus objetivos, ayudándolos a navegar en medio de las complejas condiciones meteorológicas del Atlántico Sur. También desarrollaban las denominadas "misiones de diversión", cuyo propósito era obligar a las fuerzas británicas a mantener en permanente alerta sus sistemas defensivos y sus aviones interceptores.

"Continuamente hacían despegar a los cazas ingleses. Era una forma de desgastar al enemigo y generar incertidumbre", explicó Schulz a Estación Plus Crespo.

Aquellas tareas implicaban enormes riesgos. Los aviones del Escuadrón Fénix operaban sin armamento ofensivo y debían acercarse a zonas donde podían ser detectados por radares y sistemas misilísticos enemigos.

El 7 de junio de 1982, Falconier partió desde Comodoro Rivadavia en una misión de reconocimiento junto a otros cuatro tripulantes. Debían verificar movimientos británicos en cercanías de la Isla Borbón y poner a prueba equipos de comunicación. Sin embargo, al aproximarse demasiado al área de operaciones fueron detectados por un destructor inglés.

Dos misiles fueron disparados contra la aeronave. Uno de ellos impactó en la cola del Learjet.

Durante breves instantes, el avión continuó en el aire antes de precipitarse sobre la isla. A las 9:07 de aquella mañana se apagaba la vida de Falconier y de toda la tripulación.

Danilo Bolzán y una de las jornadas más duras de la guerra

Apenas 24 horas después, el 8 de junio de 1982, la guerra volvería a golpear a Crespo.

Ese día se produjo una de las acciones aéreas más recordadas del conflicto, considerada por muchos historiadores como una de las jornadas más difíciles para la flota británica debido a los daños sufridos durante los ataques argentinos.

Bolzán integraba una escuadrilla de aviones A-4 Skyhawk que despegó desde Río Gallegos en dirección a las islas. Las patrullas británicas mantenían una intensa vigilancia aérea y muchos consideraban que la misión implicaba riesgos extremos.

A pesar de ello, los pilotos argentinos avanzaron hacia el objetivo.

Durante el ataque, Bolzán logró localizar un lanchón de desembarco británico y acertó plenamente con las tres bombas que transportaba, provocando su hundimiento.

Pero mientras completaban la misión fueron interceptados por cazas Sea Harrier.

Uno de los misiles impactó sobre el avión del capitán Jorge Vázquez y otro alcanzó al avión de Juan Arrarás. Finalmente, un tercer misil fue dirigido contra la aeronave de Bolzán.

"Intentó realizar maniobras evasivas, pero no pudo escapar. Fue alcanzado y cayó en la Isla Soledad. No tuvo posibilidad de eyectarse", recordó Schulz.

Un piloto que pidió volver al combate

Danilo Bolzán estaba casado con Laura Rusi y era padre de un pequeño hijo de apenas dos años, Pablo, quien hoy mantiene vivo el recuerdo de su padre y colabora activamente con quienes investigan la historia de Malvinas.

Pablo Bolzán, su madre y su prima Leticia en el homenaje a los pilotos fallecidos en Rio Gallegos

Antes del conflicto, Bolzán se desempeñaba como piloto instructor y residía en Córdoba. Cuando estalló la guerra solicitó regresar a su unidad operativa.

Inicialmente su pedido fue rechazado, pero insistió hasta obtener autorización para reincorporarse.

A mediados de mayo llegó a Río Gallegos y se sumó a las operaciones de combate.

Schulz destacó que los pilotos de la Fuerza Aérea debieron adaptarse rápidamente a una tarea para la que originalmente no habían sido entrenados.

"La aviación naval era la especializada en ataques contra buques. Ellos tuvieron que aprender en plena guerra. Practicaban lanzamientos sobre barcos abandonados cerca de Río Gallegos y sabían que las probabilidades de regresar eran muy bajas", explicó.

Aun así, continuaban despegando cada día.

"Lo hacían con coraje, con honor y con la convicción de que era su deber profesional", sostuvo.

El respeto de los propios adversarios

La valentía de los pilotos argentinos fue reconocida incluso por quienes combatieron del otro lado.

Schulz recordó a Estación Plus Crespo una anécdota transmitida por el brigadier mayor Héctor Luis Destri, quien tras la rendición fue abordado por un militar británico que observó la insignia de su unidad.

"Bravos, bravos pilotos", le dijo el inglés mientras señalaba el emblema del Grupo 5 de Caza.

Ese reconocimiento sintetiza el respeto que generaron las misiones argentinas entre los propios combatientes británicos, quienes enfrentaron a pilotos que volaban a muy baja altura, en condiciones extremas y con enormes probabilidades de no regresar.

Una historia que conmueve hasta hoy

Entre los numerosos relatos que conserva sobre Malvinas, Claudio Schulz compartió una anécdota que resume la dimensión humana detrás de los uniformes y los combates.

Contó que el día de su última misión, un compañero retiró del correo un giro postal que la esposa de Bolzán le había enviado.

Los dos pilotos se encontraron en la pista antes del despegue. Se abrazaron. Bolzán recibió el dinero, lo guardó en el bolsillo de su mameluco de vuelo y subió al avión.

Minutos después partió hacia la misión de la que nunca regresaría.

"Murió con el dinero que le había mandado su esposa en el bolsillo", relató Schulz.

El dato, sencillo y conmovedor, permite imaginar la realidad cotidiana de aquellos aviadores: hombres que pensaban en sus familias, en sus hijos y en su futuro, mientras afrontaban una guerra que les exigía arriesgarlo todo.

A 44 años de sus muertes, Falconier y Bolzán siguen ocupando un lugar de honor en la historia de Crespo. Sus nombres permanecen asociados al valor, al compromiso y al sacrificio, pero también a una dimensión profundamente humana que el paso del tiempo no ha logrado borrar.

Mantener viva su memoria es, quizás, la mejor manera de honrar a quienes dieron la vida por la Patria.