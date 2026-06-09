El Colegio Sagrado Corazón se prepara para vivir su fiesta patronal con fe, comunidad y solidaridad

Junio tiene un significado especial para la comunidad educativa del Instituto Sagrado Corazón de Crespo. Es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la institución, y por ello estudiantes, docentes, directivos, religiosas y familias se encuentran transitando una semana de preparación espiritual que culminará este viernes con la tradicional fiesta patronal.

La rectora del establecimiento, Amiela Eberle, explicó a Estación Plus Crespo que las actividades comenzaron con un triduo que involucra a todos los niveles educativos y que busca generar espacios de encuentro, reflexión y oración en medio de la dinámica habitual de las clases.

"Estamos viviendo un mes muy especial para nosotros. El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón y para nosotros es nuestro patrono", señaló la directiva al referirse a una celebración que cada año convoca a toda la comunidad educativa.

Durante estos días, el colegio ha dispuesto distintos momentos de oración adaptados a las edades de los estudiantes. Las actividades se desarrollan en el patio, la capilla, el oratorio y otros espacios de la institución.

Según explicó Eberle, la intención es generar pausas dentro de la rutina escolar para fortalecer el aspecto espiritual y comunitario. "Vamos interrumpiendo la normalidad del trabajo cotidiano para darnos ese tiempo de reflexión, de oración y de rezo por cada uno de los integrantes de la comunidad, de la comunidad de hermanas y de todos los que somos parte del colegio", indicó.

La celebración central

La fiesta patronal tendrá lugar este viernes 12 de junio y modificará la actividad habitual de la institución.

La jornada comenzará a las 14:00 con una misa que será presidida por el padre José María. El lugar de celebración dependerá de las condiciones climáticas: si el tiempo acompaña, se realizará en el patio; de lo contrario, se trasladará al salón de la escuela.

Posteriormente, los estudiantes protagonizarán distintos números artísticos preparados especialmente para la ocasión, en una propuesta que combina el aspecto religioso con el espíritu festivo que caracteriza a esta fecha tan significativa para el colegio.

Además, se llevará adelante una venta de bandejas materas elaboradas gracias a la colaboración de los docentes. Lo recaudado tendrá un destino concreto: ayudar a financiar la participación de representantes de la institución en un encuentro regional de colegios pertenecientes a la congregación.

Un encuentro para proyectar el futuro

Eberle explicó a Estación Plus Crespo que el dinero reunido permitirá afrontar parte de los gastos del encuentro que se desarrollará en agosto, en la ciudad santafesina de Esperanza, durante el fin de semana largo del 15 y 16 de ese mes.

La actividad reúne anualmente a docentes, equipos directivos y personal de las instituciones educativas de la congregación de la zona Argentina Norte.

"Todos los años tenemos este encuentro que nos permite planificar juntos el caminar de los cuatro colegios de esta zona de la congregación", expresó.

Además del Colegio Sagrado Corazón de Crespo, también pertenece a la congregacion la escuela Ceibos Floridos de Las Cuevas, el Colegio Santa María de Diamante y el Colegio Espíritu Santo de Córdoba.

La intención es que podamos concurrir con una delegación integrada por entre 20 y 25 personas, aunque la cantidad final dependerá de las posibilidades organizativas y económicas.

La presencia de las hermanas

Consultada sobre la comunidad religiosa que actualmente acompaña la vida institucional, la rectora precisó que tres hermanas residen de manera permanente en el colegio: la hermana Ángela, la hermana Gertrudis y la hermana Catalina.

A ellas se suman otras religiosas que participan ocasionalmente de actividades específicas vinculadas a la congregación.

Una invitación para compartir en familia

La celebración patronal está pensada especialmente para los estudiantes y sus familias, quienes han sido invitados a acompañar la misa y las actividades posteriores.

Si bien el espacio físico impone ciertas limitaciones, desde la institución buscan que la jornada pueda ser compartida por quienes forman parte de la vida cotidiana del colegio.

"Invitamos a los estudiantes y a su familia", remarcó Eberle, destacando que la presencia de padres, madres y familiares constituye un componente importante de una fiesta que trasciende el ámbito escolar y refuerza los lazos de pertenencia de toda la comunidad educativa.