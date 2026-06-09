Crespo: Este miercoles 10 de junio vuelve la Feria de Manos Solidarias

La propuesta invita a vecinos de Crespo y la región a acercarse para adquirir una amplia variedad de prendas a precios accesibles. La actividad se desarrollará de 8:30 a 12:30 en el Salón Esperanza y tiene como objetivo combinar la economía familiar con un gesto solidario.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el pastor Fabián Pagel extendió la invitación a toda la comunidad y destacó la gran cantidad de productos que estarán disponibles.

"Que la gente aproveche y venga a buscar acá, y aprovechar los bajos precios y todo lo que van a ofrecer las mujeres acá en el Salón Esperanza, de 8:30 a 12:30 horas. A no perdérselo, porque hay muchísimas, muchísimas cosas", expresó.

Manos Solidarias vuelve a abrir sus puertas ofreciendo una alternativa para realizar compras a bajo costo y, al mismo tiempo, acompañar una propuesta comunitaria que promueve la reutilización y el compromiso con quienes más lo necesitan.