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Crespo: Este miercoles 10 de junio vuelve la Feria de Manos Solidarias

Este miércoles 10 de junio se llevará a cabo una nueva edición de la tradicional Feria del Usado en el Salón Esperanza, en lo que será la primera Feria de Manos Solidarias del año organizada por integrantes de la comunidad de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
Crespo09 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Feria Manos Solidarias

La propuesta invita a vecinos de Crespo y la región a acercarse para adquirir una amplia variedad de prendas a precios accesibles. La actividad se desarrollará de 8:30 a 12:30 en el Salón Esperanza y tiene como objetivo combinar la economía familiar con un gesto solidario.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el pastor Fabián Pagel extendió la invitación a toda la comunidad y destacó la gran cantidad de productos que estarán disponibles.

"Que la gente aproveche y venga a buscar acá, y aprovechar los bajos precios y todo lo que van a ofrecer las mujeres acá en el Salón Esperanza, de 8:30 a 12:30 horas. A no perdérselo, porque hay muchísimas, muchísimas cosas", expresó.

Manos Solidarias vuelve a abrir sus puertas ofreciendo una alternativa para realizar compras a bajo costo y, al mismo tiempo, acompañar una propuesta comunitaria que promueve la reutilización y el compromiso con quienes más lo necesitan.

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