El municipio de Crespo realizó un encuentro por el Día del Periodista

El momento de camaradería, que también contó con la presencia de las autoridades locales y provinciales, se produjo el martes 9 de junio en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’.

Marcelo Cerutti (intendente de Crespo) destacó el accionar de los medios de comunicación y de quienes lo conforman: “Son un fuerte que tenemos en nuestra ciudad y forman parte de lo que somos como comunidad, con una impronta de trabajo, progreso y crecimiento”. Además, resaltó “la importancia y el rol que cumplen socialmente, potenciando nuestra ciudad en el marco del respeto y de la vida democrática, expresando nuestras ideas y trabajando todos juntos por el bien de Crespo”.

Nicolás Dorsch (encargado del Área de Prensa y Comunicación) valoró la tarea de todas las personas que conforman los distintos espectros que componen a los medios de comunicación, “cumpliendo cada uno un rol preponderante y con gran profesionalismo para llevar adelante un trabajo en equipo que permita reflejar el acontecer diario de nuestra ciudad”.

Reconocimiento especial

En la oportunidad se procedió a reconocer la labor desempeñada en medios de comunicación por el periodista Gustavo Werner, quien actualmente realiza tareas en Paralelo 32, FM Sol y Actividad Productiva, además de conducción de acontecimientos sociales.

El agasajado, que lleva 23 años en la profesión, agradeció la distinción recibida, además valoró la tarea que lleva adelante cada persona que trabaja en las diferentes dependencias de un medio de comunicación acompañando a la vida cotidiana de la comunidad para reflejar los acontecimientos que se producen.

También tuvo palabras de gratitud para quienes lo acompañaron en sus inicios. “En esos primeros pasos donde hay incertidumbres y también en la actualidad siempre es fundamental el apoyo de los colegas y de la familia, porque esta es una profesión que implica tener vocación de servicio y disponibilidad de tiempos”.

Charla sobre Inteligencia Artificial

La jornada contó con la presencia de Federico Cioni (comunicador y especialista en trasformación digital), quien llevó adelante la charla denominada: ‘Inteligencia Artificial, productividad y periodismo: lo que está pasando ahora’.





La actividad también tuvo la presencia de autoridades del gobierno local y provincial: Jacinta Eberle (viceintendente), Hernán Jacob (Ministro de Planeamiento e Infraestructura), Julián Maneiro (secretario de Justicia), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción), Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), Glenda Kihn, Valeria Torresín, Juana Gómez, Silvia Ledesma, Beltrán Cepeda, Aníbal Lanz y Sebastián Ramírez (concejales), Gonzalo Atencio (coordinador general del MPeI) y Juan Diego Elsesser.