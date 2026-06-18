Clausuraron una planta láctea del departamento Paraná por contaminación ambiental

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos resolvió la clausura total, preventiva y temporal del establecimiento industrial denominado Rosalat Lácteos, perteneciente a la firma Grupo de Santa Fe SRL y ubicado en el kilómetro 31,5 de la Ruta Provincial 32, en la ciudad de Viale. La medida fue adoptada tras constatarse una serie de incumplimientos ambientales y la existencia de daño ambiental derivado del vuelco de efluentes sin tratamiento.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 328/2026, firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, a la que tuvo acceso Elonce, en el marco de un procedimiento sumarial iniciado contra la empresa.

Según se desprende de los considerandos de la resolución, la firma ya había sido sancionada en mayo de 2025 con una multa superior a los siete millones de pesos por infracciones vinculadas al tratamiento de efluentes industriales.

Detectaron contaminación en un arroyo

La Secretaría de Ambiente indicó que la sanción previa tuvo origen en la constatación de vuelcos de efluentes sin tratamiento sobre suelo natural y con destino final a un curso de agua, excediendo los parámetros permitidos por la normativa vigente.

De acuerdo con el informe oficial, los líquidos residuales terminaban en el arroyo La Silvia y presentaban valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno y grasas muy superiores a los límites establecidos por la legislación ambiental.

El organismo sostuvo además que la situación generó un riesgo ambiental significativo y comprometió la preservación del ambiente.

Falta de habilitaciones y respuesta a requerimientos

Entre los incumplimientos atribuidos a la empresa, la resolución menciona que desarrollaba su actividad sin contar con las certificaciones ambientales exigidas por la Ley Provincial N° 6.260 y normas reglamentarias.

En ese sentido, se señaló la ausencia del Certificado de Funcionamiento, del Certificado de Habilitación Sanitaria y del Certificado de Aptitud Ambiental.

Asimismo, la Secretaría de Ambiente remarcó que la firma no respondió a distintos requerimientos formulados por la autoridad de aplicación ni presentó el cronograma de mejoras que debía elaborar tras la sanción impuesta en 2025.

Según el organismo, esa omisión permite presumir la continuidad de las conductas oportunamente sancionadas.

Apertura de un sumario

Además de la clausura preventiva, la resolución dispuso la apertura de un nuevo procedimiento sumarial contra Grupo de Santa Fe SRL.

Las infracciones imputadas incluyen la omisión de presentar el cronograma de adecuación ambiental, el vuelco de efluentes sin tratamiento, la falta de certificados obligatorios para operar y la ausencia de respuesta a requerimientos ambientales.

La empresa tendrá un plazo de diez días hábiles desde la notificación para presentar su descargo y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de que la autoridad resuelva con las constancias ya incorporadas al expediente.

Plan de recomposición ambiental

La Secretaría de Ambiente consideró acreditada la existencia de daño ambiental y señaló que corresponderá la presentación de un Plan de Recomposición Ambiental destinado a restablecer, en la medida de lo técnicamente posible, las condiciones preexistentes en las áreas afectadas.

Asimismo, notificó de la medida a la Municipalidad de Viale, al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y a la Secretaría de Industria de Entre Ríos para que adopten las acciones que consideren pertinentes.

La clausura permanecerá vigente hasta que cesen las causas que motivaron la medida y la autoridad ambiental verifique el cumplimiento de todas las exigencias establecidas por la normativa provincial.