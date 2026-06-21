Agmer anticipó un paro el día que el proyecto de reforma previsional llegue al Senado

El dirigente aseguró que la propuesta "sigue poniendo el acento en los trabajadores como responsables del déficit" de la Caja de Jubilaciones y remarcó que la postura del gremio continúa siendo la misma: "La 8.732 no se toca". En ese sentido, sostuvo que la reforma "no deja de ser un plan de ajuste y forma parte de la política empobrecedora de este gobierno provincial".

Consultado sobre las alternativas planteadas por algunos sectores para modificar el proyecto, Antivero recordó que la Multisectorial ya presentó una propuesta elaborada por ATE, aunque afirmó a APFDigital, que el Ejecutivo nunca la tomó en consideración.

"Nosotros no entramos en esa lógica de proponer alternativas porque la propia ley ya da herramientas para resolver el déficit. Además, cualquier propuesta que apunte a que el esfuerzo recaiga sobre los sectores concentrados de la economía este gobierno no la va a aceptar", sostuvo.

Asimismo, aclaró que Agmer no pretende involucrarse en las discusiones internas del justicialismo y que mantendrá su posición de rechazo a cualquier modificación del régimen previsional.

Optimismo tras el paso por el Senado

El dirigente también hizo un balance de la participación del gremio en las comisiones del Senado, donde expusieron sus argumentos contra el proyecto.

"Nos sentimos muy cómodos porque dijimos lo que teníamos que decir, con fundamentos y rigor científico. Incluso esperábamos preguntas o una interpelación por parte de los senadores, pero prácticamente no existió", señaló.

En ese marco, se mostró optimista respecto del futuro del proyecto y afirmó que "no todo está cocinado". Según explicó, algunos legisladores oficialistas volvieron a consultar aspectos de la iniciativa en reuniones posteriores y existe una fuerte presión social en distintos departamentos de la provincia.

"Entendemos que algunos senadores no van a tener obediencia debida con el Poder Ejecutivo porque perciben la demanda de sus comunidades", expresó.

Paro provincial y posible judicialización

Antivero confirmó que la Multisectorial ya resolvió realizar un paro general en toda la provincia el día en que el proyecto sea tratado en el Senado.

Además, anticipó que, en caso de aprobarse la reforma, analizarán una presentación judicial.

"Vamos paso a paso, pero entendemos que hay aspectos que podrían ser inconstitucionales y vamos a buscar los argumentos legales para recurrir a la Justicia si la ley finalmente se sanciona", indicó.

El acampe como "faro de resistencia"

Respecto del acampe instalado frente a Casa de Gobierno, Anivero destacó que la medida permitió visibilizar tanto el rechazo a la reforma previsional como la situación salarial que atraviesa la docencia.

"Se transformó en un faro de referencia de la lucha y la resistencia. Pasaron trabajadores de distintos sectores a contarnos cómo hacen para llegar a fin de mes y eso nos fortaleció para seguir adelante", afirmó.

En ese sentido, valoró el respaldo recibido por organizaciones sindicales y distintos sectores de la sociedad, al considerar que ese acompañamiento "da combustible para continuar con la pelea".

Por último, Antivero cuestionó la falta de convocatoria del Gobierno provincial para retomar la discusión salarial.

Recordó que, tras el fracaso de la última reunión paritaria realizada en mayo, las autoridades habían adelantado de manera informal que habría un nuevo encuentro en junio, algo que hasta el momento no ocurrió.

"El gobierno tiene que entender que la agenda no pasa solamente por la reforma previsional. También está el salario docente, que sigue perdiendo frente a la inflación. Hoy ya acumulamos un 16% desde diciembre sin respuestas", sostuvo.

Finalmente, confirmó que el acampe en Plaza Mansilla continuará mientras exista actividad legislativa vinculada al proyecto previsional.