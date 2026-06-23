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Delicado estado de salud del conductor lesionado en cercanías a Viale

Fue asistido en la guardia médica de Viale, pero la gravedad de su cuadro clínico motivó la derivación al Hospital San Martín de Paraná.
Policiales/Judiciales23 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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accidente Viale

Producto del impacto entre un camión y un utilitario en Ruta 18, un hombre permanece internado "en estado reservado", pudo confirmar Estación Plus Crespo. Se monitorea en forma permanente su evolución, en Terapia Intensiva.

Se trata del conductor de la unidad de menor porte -de 62 años y oriundo de Santa Fe-, quien inicialmente fue trasladado al Hospital Castilla Mira de Viale, pero luego derivado al Hospital San Martín de Paraná, por la complejidad de las secuelas.

En el centro asistencial fue sometido a diferentes estudios, que permitieron a los profesionales confirmar su diagnóstico de fracturas intercostales, fractura de clavícula, de muñeca y de fémur. El lateral izquierdo es el que mayormente tiene comprometido, después que la zona de la puerta de la unidad recibiera el impacto principal.

Además, se constató una contusión encéfalo craneal, por lo que se encuentra sedado e intubado. Las próximas jornadas serán claves para poder morigerar la condición de su actual estado.

l_1782135310_93507Fuerte choque entre un camión y una utilitaria en Ruta 18 dejó dos conductores hospitalizados

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