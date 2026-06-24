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Incendio consumió por completo un automóvil en Aldea Brasilera

Un automóvil resultó completamente destruido por un incendio accidental registrado en la mañana de este miércoles en un camino rural del paraje La Virgen, en cercanías del kilómetro 22 de la Ruta Provincial 11.
Policiales/Judiciales24 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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incendio

Según se informó a Estación Plus Crespo, personal de la Comisaría de Aldea Brasilera se encontraba realizando un operativo de prevención cuando asistió al conductor de un Volkswagen Suran que circulaba por la zona y debió detener su marcha a raíz de un desperfecto mecánico.

Fue en esas circunstancias que se originó el foco ígneo, que rápidamente se propagó y terminó afectando la totalidad del rodado. La rápida reacción del conductor permitió que lograra ponerse a resguardo a tiempo, evitando lesiones personales.

Minutos después, dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera llegaron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera hacia los pastizales y sectores laterales del camino.

En tanto, efectivos policiales mantuvieron el tránsito debidamente señalizado hasta la culminación de las tareas de extinción y enfriamiento.

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