Incendio consumió por completo un automóvil en Aldea Brasilera

Según se informó a Estación Plus Crespo, personal de la Comisaría de Aldea Brasilera se encontraba realizando un operativo de prevención cuando asistió al conductor de un Volkswagen Suran que circulaba por la zona y debió detener su marcha a raíz de un desperfecto mecánico.

Fue en esas circunstancias que se originó el foco ígneo, que rápidamente se propagó y terminó afectando la totalidad del rodado. La rápida reacción del conductor permitió que lograra ponerse a resguardo a tiempo, evitando lesiones personales.

Minutos después, dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera llegaron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera hacia los pastizales y sectores laterales del camino.

En tanto, efectivos policiales mantuvieron el tránsito debidamente señalizado hasta la culminación de las tareas de extinción y enfriamiento.