Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos denuncian retrasos en los pagos de OSER y desprotección gremial

Acompañantes Terapéuticos de la provincia nucleados en el convenio de prestadores directos manifestaron su profunda preocupación ante las irregularidades y demoras en el pago de sus prestaciones por parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER).

Según señalan los afectados, la entidad discontinuó los desembolsos que habitualmente se efectivizaban entre los días 23 y 27 de cada mes, generando un escenario de incertidumbre económica para los trabajadores del sector.

La problemática se agudizó el mes pasado, cuando la obra social omitió el pago en el plazo correspondiente argumentando un error administrativo, lo que derivó en una liquidación de urgencia fuera de término.

Al cierre de junio, los profesionales informaron que la respuesta institucional ante las consultas se limita a la falta de certeza sobre la emisión de las órdenes de pago, contemplando incluso la posibilidad de que los haberes se trasladen al mes siguiente, una situación inédita para el sector.

El origen de la precarización actual se remonta a la caída del convenio individual que vinculaba directamente a los prestadores colegiados con la obra social. Dicho acuerdo quedó sin efecto tras surgir discrepancias de criterios entre el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos (Cater) y la conducción de la obra social provincial, lo que dejó a una gran cantidad de profesionales sin un marco regulatorio que respalde su actividad y sus condiciones de cobro.

Ante la falta de soluciones colectivas, diversos profesionales optaron por presentar intimaciones y reclamos administrativos de carácter individual de manera formal. No obstante, los trabajadores denunciaron trabas burocráticas en las mesas de entradas de la obra social, asegurando que en reiteradas ocasiones el personal de la institución se negó a recibir la documentación de las quejas, lo que agrava la falta de respuestas y consolida el estado de desprotección laboral del sector.

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