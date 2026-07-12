Cuándo juega Argentina con Inglaterra por las semis: día, horario y el cuadro

Tras eliminar a Suiza por 3-1 en el suplementario, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en las semifinales, con el objetivo de meterse nuevamente en la definición por el título.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los ingleses llegaron a esta instancia luego de vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario.

La otra semifinal se jugará un día antes, el martes 14 de julio, en el Dallas Stadium, donde Francia y España buscarán el primer boleto a la final del certamen.

Con este nuevo paso, la Albiceleste alcanzó su tercera semifinal en las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo, una muestra de la continuidad del seleccionado argentino entre las principales potencias del fútbol internacional.

En Brasil 2014, el equipo nacional eliminó a Países Bajos en los penales para avanzar a la final, donde cayó ante Alemania. Ocho años más tarde, en Qatar 2022, goleó a Croacia en semifinales antes de consagrarse campeón frente a Francia. La única excepción en este ciclo fue la eliminación en los octavos de final de Rusia 2018.

Del otro lado estará una Inglaterra que intentará regresar a una final mundialista por primera vez desde el título obtenido como local en 1966. Su última participación en semifinales había sido en Rusia 2018, cuando perdió en el suplementario frente a Croacia, repasó Cadena3.

Así quedó el cuadro rumbo a la final

Semifinales

Martes 14 de julio: Francia vs. España (Dallas).

Miércoles 15 de julio, 16 (hora argentina): Argentina vs. Inglaterra (Atlanta).

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, mientras que la gran final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y volver a instalarse en la final de una Copa del Mundo, aunque antes deberá superar a un rival de enorme tradición como Inglaterra en uno de los cruces más esperados del torneo.