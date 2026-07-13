Argentina usaría la camiseta suplente en la semifinal ante Inglaterra

La Selección argentina se prepara para un nuevo desafío en las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra y ha confirmado que utilizará su camiseta suplente. Esta elección rememora los triunfos de Argentina en Francia 1998 y en el emblemático México 1986.

El equipo nacional ha cosechado victorias en sus únicos dos encuentros contra los ingleses utilizando esta indumentaria alternativa. En contraste, en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, donde vistieron la tradicional celeste y blanca, no lograron ganar, siendo la primera ocasión especialmente polémica.

El uniforme alternativo, que combina azul y negro, se ha utilizado en estos tres torneos, y en todos ellos, la Selección ha terminado la fase de grupos sin derrotas.

Este enfrentamiento, que se dará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos, será el primero en 24 años entre ambos equipos en un Mundial y también la primera vez que se verán las caras en una semifinal.

Las tensiones históricas entre Argentina e Inglaterra, agravadas por la Guerra de Malvinas en 1982, añaden un contexto especial a este duelo. En sus anteriores victorias en 1986 y 1998, Argentina utilizó la misma camiseta alternativa que vestirá en esta ocasión.

El partido de 1986 es uno de los más recordados, donde la Selección, dirigida por Carlos Salvador Bilardo, logró imponerse 2-1, gracias a un brillante Diego Armando Maradona, quien anotó dos goles memorables, conocidos como "La Mano de Dios" y el "Barrilete Cósmico".

En el segundo encuentro, en Francia 1998, Argentina venció a Inglaterra 4-3 en una emocionante tanda de penales, después de igualar en el último minuto del tiempo reglamentario, gracias a una jugada de tiro libre que habilitó a Javier Zanetti.

En ambas ocasiones, el equipo argentino utilizó la camiseta azul, que en 1986 fue adquirida horas antes del partido, mientras que en 1998, el diseño incluía la bandera argentina. La actual camiseta destaca el "fileteado porteño" en azul sobre una base negra.

Adicionalmente, Argentina ha llegado a esta semifinal con un desempeño invicto en la fase de grupos, donde obtuvo puntaje perfecto, similar a los Mundiales anteriores. En cada uno de estos torneos, Argentina ha enfrentado y superado a un equipo asiático, con triunfos ante Corea del Sur, Japón y Jordania.

Los goles desde la defensa también han sido una constante en estas tres ediciones. En 1986, Oscar Ruggeri marcó, mientras que en 1998 fue Mauricio Pineda, y en 2026, Lisandro Martínez y Cristian Romero se sumaron a la lista de goleadores defensivos.

Es importante destacar que tanto en la Copa del Mundo de México como en la actual, Argentina cuenta con entrenadores con raíces en Estudiantes de La Plata. Bilardo y Lionel Scaloni han coincidido en restar importancia a las tensiones históricas, afirmando que se trata de un partido de fútbol, sin vínculos con el pasado bélico.

Cadena 3