Bolsonaro dio la sorpresa en Brasil: se impuso sobre Lula y habrá segunda vuelta

El senador Flávio Bolsonaro sorprendió este domingo al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía 47,11%, mientras Lula reunía 45,06%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

El resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición mejor a la que anticipaban buena parte de las encuestas previas y trasladó la definición presidencial a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre.

“Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.

Lula, en tanto, reconoció que el desenlace de la primera vuelta había sido inesperado y admitió que esperaba resolver la elección este domingo.

El mandatario, que busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo, llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos durante las próximas tres semanas y planteó la segunda vuelta como una nueva etapa de campaña frente al bolsonarismo.

La elección volvió a mostrar una fuerte polarización entre los dos principales espacios políticos de Brasil, cuatro años después del ajustado triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, disputa por primera vez la Presidencia y llegó a estas elecciones como principal candidato opositor, con el respaldo del Partido Liberal (PL) y del núcleo político construido por su padre.

Durante la campaña prometió continuar el legado político de Jair Bolsonaro y anunció que, en caso de llegar al Palacio del Planalto, buscará impulsar una amnistía o un indulto en favor del exmandatario, condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Lula, de 80 años, afronta su séptima elección presidencial y buscará revertir en el balotaje una diferencia de poco más de dos puntos porcentuales.

La segunda vuelta del 25 de octubre definirá quién gobernará la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años.

Agencia NA