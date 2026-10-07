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Fútbol Femenino: se jugó el 6° capítulo

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputó un nuevo episodio correspondiente al torneo clausura organizado para la primera división. 
Deportes07 de octubre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Club Sarmiento de Crespo - Archivo

Tras finalizar los encuentros correspondientes al torneo organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas, se disputó el sexto episodio correspondiente al torneo clausura perteneciente a la primera división femenina. A continuación, el detalle de los resultados y posiciones. 

Zona 1
Cañadita 1-2 Arsenal
Viale FBC 2-1 Unión
San Rafael 2-1 Academia Crack

Zona 2
Dep. Tuyango 1-4 Litoral
Atl. María Grande 6-1 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 2-0 Unión Agrarios

Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Dep. Bovril
Libres: Juv. Unida y Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1
Academia Crack 15
Unión 12
San Rafael 12
Viale FBC 7
Arsenal 4
Cañadita 2

Zona 2
Litoral 18
Independiente FBC 10
Atl. María Grande 8
Dep. Tuyango 6
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 3

Zona 3
Juv. Unida 9
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (7°)

Zona 1
Arsenal - San Rafael
Unión - Cañadita
Academia Crack - Viale FBC

Zona 2
Litoral - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Unión Agrarios - Atl. María Grande

Zona 3
Atl. Hasenkamp - Juv. Unida
Libres: Juv. Sarmiento y Dep. Bovril

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