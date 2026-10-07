Fútbol Femenino: se jugó el 6° capítulo
Tras finalizar los encuentros correspondientes al torneo organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas, se disputó el sexto episodio correspondiente al torneo clausura perteneciente a la primera división femenina. A continuación, el detalle de los resultados y posiciones.
Zona 1
Cañadita 1-2 Arsenal
Viale FBC 2-1 Unión
San Rafael 2-1 Academia Crack
Zona 2
Dep. Tuyango 1-4 Litoral
Atl. María Grande 6-1 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 2-0 Unión Agrarios
Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Dep. Bovril
Libres: Juv. Unida y Atl. Hasenkamp
Posiciones
Zona 1
Academia Crack 15
Unión 12
San Rafael 12
Viale FBC 7
Arsenal 4
Cañadita 2
Zona 2
Litoral 18
Independiente FBC 10
Atl. María Grande 8
Dep. Tuyango 6
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 3
Zona 3
Juv. Unida 9
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 4
Juv. Sarmiento 0
Próxima fecha (7°)
Zona 1
Arsenal - San Rafael
Unión - Cañadita
Academia Crack - Viale FBC
Zona 2
Litoral - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Unión Agrarios - Atl. María Grande
Zona 3
Atl. Hasenkamp - Juv. Unida
Libres: Juv. Sarmiento y Dep. Bovril