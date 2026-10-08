La Escuela Nº 74 de Crespo vive la Semana del Arte y la Cultura con talleres, muestras y una peña folclórica

El rector José María Emili destacó el compromiso de estudiantes, docentes y artistas, e invitó a las familias y vecinos a sumarse a las propuestas, que tendrán su cierre con la quinta Peña Folclórica “Profesor Walter Heinze”.

La institución educativa lleva adelante esta iniciativa durante octubre, en consonancia con su orientación en Arte, que permite a los estudiantes obtener el título de bachiller con esa especialidad. En diálogo con Estación Plus Crespo, Emili explicó que la semana ya forma parte de la agenda institucional y del calendario escolar, con actividades destinadas tanto a la comunidad educativa como al público en general.

Una semana con propuestas educativas y artísticas

Las actividades comenzaron el lunes 5 de octubre con una clase pública sobre pueblos originarios, a cargo de Ara Mimbi Verco, estudiosa de la cultura guaraní. Posteriormente, los estudiantes participaron de una maratón por un circuito ubicado frente al establecimiento.

La jornada también incluyó una plantación de árboles en el predio del estacionamiento municipal, situado frente a la escuela. Según explicó Emili, la actividad se concretó con la colaboración del municipio, que donó los ejemplares y dispuso personal para realizar los pozos. Luego, alumnos y docentes se encargaron de plantarlos.

La programación continuó con un encuentro artístico en el que participaron intérpretes de la ciudad y la zona, junto con estudiantes de la institución. Hubo canto lírico, tango y otras expresiones musicales, con la participación de Meri Velázquez y de una banda integrada por alumnos de la escuela. También se sumaron estudiantes de la Escuela Primaria Nº 187, quienes presentaron su propio número artístico.

El rector agradeció a quienes colaboraron con la propuesta y aportaron su tiempo y talento. En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos es abrir las puertas de la escuela a las familias, los vecinos y la comunidad, generando espacios de encuentro a través del arte y la cultura.

Talleres, exhibiciones y obras de teatro

El martes se desarrollaron distintos talleres, algunos organizados por los propios estudiantes y otros a cargo de talleristas invitados que compartieron sus conocimientos y experiencias.

Tras la pausa del miércoles por la celebración de la fiesta patronal de Crespo, la programación continuó este jueves con una jornada de muestras, presentaciones, exhibiciones y obras de teatro.

La diversidad de actividades responde al propósito de que cada jornada tenga una propuesta diferente y permita mostrar las capacidades, los intereses y el trabajo artístico que se desarrolla dentro y fuera de la institución.

La quinta Peña Folclórica “Profesor Walter Heinze”

El cierre de la Semana del Arte y la Cultura será este viernes 9 de octubre, desde las 20:30, con la quinta edición de la Peña Folclórica “Profesor Walter Heinze”, que tendrá lugar en el salón de la escuela.

La propuesta contará con la actuación de Los Timbúes, Amigos del Bar y Los del Quincho, además de la agrupación folclórica Reflejos de Tradición, de General Ramírez.

También participarán alumnos de los grupos infantil y adulto del Centro Cultural La Estación, junto con alumnas, docentes y padres de la propia escuela, quienes preparan sus presentaciones para la velada.

La entrada tendrá un valor de $6.000 y habrá servicio de cantina, con venta de choripanes y empanadas.

Emili invitó a los vecinos de Crespo y localidades cercanas a participar, tanto a quienes habitualmente concurren a las peñas como a quienes desean conocer este tipo de encuentros culturales.