Acuerdan condena para conductora que causó la muerte de su nuera en la ruta

La jueza de Garantías de Federal, Susana Irurzún, decidirá si acepta o no el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la fiscalía y la defensa de una mujer que provocó la muerte de su nuera, Dalma Soledad Benavidez de 30 años, en un siniestro vial, ocurrido en la ruta 127 hace tres años.

Irurzún recibió en audiencia pública el acuerdo presentado arribado entre la Fiscal Eugenia Molina, el Defensor José Mandil y la imputada, Nilda Cristina Moltrasio.

Durante la audiencia, las partes formalizaron un acuerdo que contempla para la imputada una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos a motor, medida que fue ratificada por la propia acusada. Tras el análisis del convenio, se anunció que la resolución final y la condena formal dispuesta por la magistrada se darán a conocer después del 20 de octubre.

El hecho

El fatal accidente tuvo lugar el 13 de febrero de 2023, pasadas las 6:30, a la altura del kilómetro 205 de la Ruta Nacional 127, unos cinco kilómetros al norte de la ciudad de Federal.

En aquella oportunidad, la familia oriunda de la ciudad de Córdoba regresaba de sus vacaciones en Brasil a bordo de un vehículo Renault Sandero que circulaba en sentido norte-sur. El automóvil era conducido por Nilda Cristina Moltrasio, a quien acompañaban su hijo César Augusto Aguirre (39), su nuera Dalma Soledad Benavidez (30) y su nieto de 8 años.

Según la investigación, la conductora se habría dormido al volante, lo que provocó que el rodado cruzara a la banquina contraria y diera varios tumbos. Como consecuencia de la gravedad del vuelco, Benavidez falleció en el lugar, mientras que el resto de los ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron asistidos en el Hospital “Justo José de Urquiza”.

Después del 20 de octubre se estará conociendo si el acuerdo es homologado o rechazado por la jueza.

Ahora con información de Federal Al Día