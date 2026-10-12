Tragedia: un pitbull mató a un nene de 4 años que se había quedado solo unos minutos

Un niño de 4 años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno.

Por el hecho, la madrina de la víctima y propietaria del animal fue aprehendida por las autoridades policiales.

El trágico episodio ocurrió el sábado por la tarde en un domicilio del barrio La Providencia.

Según las primeras informaciones, el pequeño, identificado como Homero, se encontraba de visita en la casa de su madrina, Joana, de 31 años.

La reconstrucción preliminar indica que la mujer y su pareja salieron brevemente de la propiedad para buscar a su hija a una actividad deportiva.

En ese lapso, el niño quedó solo en el interior de la finca cuando el perro ingresó a la vivienda a través de un ventiluz y lo atacó brutalmente.

Vecinos del barrio advirtieron la situación y alertaron de inmediato al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el niño ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La dueña de casa fue trasladada a sede judicial e imputada de manera preventiva por el delito de homicidio culposo, a la espera de que la fiscalía interviniente defina su situación procesal.

En tanto, el perro fue derivado al Departamento de Zoonosis del municipio de Moreno.

Cadena 3