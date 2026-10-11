Unión de Crespo avanzó a cuartos de final y es el único representante de la ciudad que sigue en carrera

Se disputaron los partidos de vuelta de los octavos de final del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña y Unión de Crespo fue el único de los tres representantes de la ciudad que consiguió avanzar a la siguiente instancia. El Cervecero igualó como local y aseguró su lugar entre los ocho mejores del certamen, mientras que Sarmiento y Cultural no pudieron revertir sus respectivas series.

Unión empató y aseguró la clasificación

En el estadio Mundialista 25 de Agosto, Unión de Crespo recibió a la Asociación Deportiva Diego Maradona, en un encuentro que terminó igualado 2-2. El resultado, sumado al triunfo por 2-1 conseguido por el conjunto crespense en el partido de ida, le permitió cerrar la serie a su favor y clasificarse a los cuartos de final.

El equipo visitante abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo, mediante una conversión de Tomás Méndez, y se fue al descanso en ventaja.

En el complemento llegaron las emociones. A los seis minutos, Matías Gassmann marcó el empate para Unión. Sin embargo, dos minutos más tarde, Cristian Werner volvió a poner arriba a la visita.

El Cervecero continuó buscando el resultado y encontró la igualdad a los 13 minutos, cuando Lautaro Osuna convirtió un tiro libre para establecer el 2-2 definitivo.

Con ese marcador y la ventaja obtenida en el primer enfrentamiento, Unión de Crespo logró el objetivo y continúa en carrera en el campeonato.

Sarmiento perdió en Piedras Blancas y quedó eliminado

Por su parte, Sarmiento viajó a Piedras Blancas para enfrentar a Deportivo Tuyango. El conjunto de Crespo llegaba con una ventaja importante, luego de imponerse por 2-0 en el partido de ida.

No obstante, en condición de visitante, el Rojo cayó por el mismo resultado: 2-0. De esta manera, la serie quedó igualada en el marcador global.

La clasificación se definió por ventaja deportiva a favor de Deportivo Tuyango, que había finalizado con una mejor ubicación en la etapa clasificatoria, según el criterio aplicado en el torneo.

Así, Sarmiento no pudo sostener la diferencia conseguida en Crespo y se despidió de la competencia.

Cultural empató en María Grande, pero no le alcanzó

La Asociación Deportiva y Cultural también quedó fuera del certamen. El equipo crespense visitó al Club Atlético María Grande y consiguió un empate 1-1, con gol de Walter Torres.

Sin embargo, el resultado no fue suficiente para revertir la serie, luego de la contundente derrota por 5-0 sufrida en el partido de ida, disputado en Crespo.

Con estos marcadores, el resultado global favoreció al Club Atlético María Grande por 6-1, asegurando su clasificación a los cuartos de final.

Unión, el único crespense entre los ocho mejores

Con la finalización de los octavos de final, Unión de Crespo quedó como el único representante de la ciudad que continúa en competencia en el Torneo de Paraná Campaña.