Interceptan a motociclista que conducía con 1.75 g/l de alcohol en sangre

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El sábado último, dos motos fueron retenidas en Crespo, a raíz de no cumplir con las exigencias legales, sumado a que en uno de los casos, quien ostentó la conducción arrojó un elevado nivel de alcohol en sangre.

Estación Plus Crespo pudo conocer que la policía se dispuso a constatar la documentación de birrodados y sus respectivos conductores, en inmediaciones a la estación de servicios ubicada a la vera de Ruta 12, en Barrio Jardín de la ciudad. El evidente estado de ebriedad motivó que se convoque a personal de Tránsito Municipal, quienes a través del alómetro verificaron la positividad. Como indica el protocolo, al practicarse la prueba tradicional de alcoholemia, el dispositivo arrojó un valor de 1.75 g/l.

Operó la retención, quedando la unidad a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.