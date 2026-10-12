Milei ratificó a Caputo y dijo que tiene US$125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que cuenta con US$125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el Presidente.

En esa línea, consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada. “Nos entendemos de memoria., literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, insistió Milei.

El mandatario aseguró que esa versión proviene de personas que quieren “hacerle daño a la Patria” en momentos en que Caputo estaba teniendo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Por otro lado, Milei afirmó que cuenta con US$125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria en el año electoral.

“No espero una corrida, pero me preparo”, aseguró el mandatario durante una entrevista en una radio porteña.

Milei aseguró también: “Los dólares nos salen por las orejas. Los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real”.

Milei explicó hay US$25.000 millones que vencen en manos de tenedores locales “con lo cual, ese rollover está asegurado” y aseguró: “El rollover externo lo tenemos arreglado con organismos y con otros países”.

Agregó que a eso se le debe sumar los US$20.000 millones que compró el Banco Central más los US$20.000 millones de los swaps con China y Estados Unidos. A su vez, indicó que está la alternativa de dólar futuro por US$15.000 millones.

“La base monetaria es US$30.000 millones, quiere decir que con dólar futuro yo puedo sacar la mitad de la base monetaria. O sea, no le dejo un peso a nadie en la casa. Entonces, ahí solo tengo 75.000 millones de dólares”, añadió.

Milei siguió con su razonamiento y sostuvo que aún falta sumar US$30.000 millones de superávit comercial y el dinero que pueda entrar por el RIGI con lo cual el poder de fuego del Banco Central será del orden de los US$125.000 mil millones.

Acerca del crecimiento de la economía, el Presidente desechó las teorías de que el país está estancado.

“Hay personas a las que le va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló el jefe de Estado.

Milei afirmó que “aquellas provincias que adhirieron al RIGI están teniendo un desempeño enorme y cuanto toma las provincias que no adhirieron al RIGI como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal”.

De esta forma, Milei aprovechó para cuestionar a los gobernadores peronistas que no adhirieron al RIGI.

El primer mandatario volvió a poner el foco en las mediciones del INDEC y señaló que no están tomando en cuenta los cambios estructurales por los que está pasando el país.

“La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importante y los ponderadores desestacionalizados no los captan”, reiteró el Presidente, aunque no hizo alusión a posibles cambios en las mediciones del órgano estadístico.

Agencia NA