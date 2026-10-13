Tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y una camioneta en Ruta 39

Tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y una camioneta sobre la Ruta Provincial 39, en el departamento Tala. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:50 de este martes, a la altura del kilómetro 56, cuando un transporte de cargas habría colisionado contra un caballo y posteriormente impactó contra otro vehículo.

De acuerdo con la información policial preliminar, el accidente involucró a un camión Scania con acoplado, cargado con bolsas de cal viva, que circulaba en dirección este y era conducido por un hombre oriundo de Chajarí.

Por causas que se investigan, el transporte habría embestido a un equino que se encontraba sobre la ruta. Como consecuencia del impacto, el conductor habría perdido el control, se cruzó de carril y chocó de frente contra una Citroën Berlingo que circulaba en sentido contrario.

Tres víctimas fatales y un conductor hospitalizado

A raíz de la violencia del impacto, los tres ocupantes de la Citroën Berlingo fallecieron. Según los primeros datos, las víctimas serían oriundas de la ciudad de Urdinarrain.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades ni las edades de las víctimas.

Por su parte, el conductor del camión fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. No se precisó su estado de salud.

Investigan las circunstancias del accidente

La información inicial indica que la presencia de un caballo sobre la calzada habría desencadenado el siniestro, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada mediante las actuaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del choque frontal y establecer las circunstancias que provocaron la tragedia.

Se aguardan nuevos datos oficiales sobre la identidad de las personas fallecidas y el estado de salud del camionero.

Elonce