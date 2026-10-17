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Nicolás Conci regresó a Villaguay tras siete meses internado por la explosión en un restaurante

Fue víctima de la explosión e incendio en un restaurante de esa ciudad, que dejó dos víctimas fatales. Se reencontró con su familia, aunque deberá continuar con controles médicos en Buenos Aires. Sus allegados buscan un alquiler económico.
Entre Ríos17 de octubre de 2026

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Nicolás Conci regresó a Villaguay este sábado, después de permanecer más de siete meses internado a raíz de las graves lesiones que sufrió durante la explosión y posterior incendio de un restaurante céntrico, ocurrido a fines de marzo. El sobreviviente llegó pasado el mediodía y pudo reencontrarse con su familia, tras un prolongado proceso de recuperación.

El joven arribó en una camioneta de la Municipalidad de Villaguay y fue recibido por familiares y allegados. El regreso permitió que volviera a estar cerca de su hija y de las personas que acompañaron su evolución durante los últimos meses.

Aunque todavía no recibió el alta médica definitiva, los profesionales que lo atienden autorizaron su traslado, consignó El Once. Sin embargo, deberá continuar bajo seguimiento especializado y viajar a Buenos Aires aproximadamente cada diez días para realizarse los controles correspondientes.

La tragedia que dejó dos víctimas fatales

Nicolás Conci fue uno de los afectados por la explosión y posterior incendio que destruyó el establecimiento gastronómico donde trabajaba, ubicado en el centro de Villaguay. El episodio ocurrió a fines de marzo y provocó graves consecuencias para las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del mismo siniestro, fallecieron Martín Kloster, de 43 años, propietario del restaurante, y Lucía Krag, de 29 años. Ambos habían sufrido lesiones de gravedad y murieron después de permanecer varias semanas luchando por sus vidas.

Por su parte, Conci atravesó un extenso período de internación y tratamientos médicos. Durante ese tiempo, su situación generó numerosas expresiones de acompañamiento por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes siguieron las novedades sobre su recuperación.

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