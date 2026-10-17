Detuvieron en Entre Ríos a un uruguayo buscado por homicidio y robo a un banco

La Policía detuvo en el puesto de control Brazo Largo a un uruguayo de 38 años que viajaba hacia Colón con dos armas de fuego y 427,3 gramos de cocaína. Según la fuerza, tenía un pedido de detención por un robo al Banco República de Uruguay y otra causa por homicidio en ese país.

El procedimiento se realizó durante la madrugada, cuando los efectivos interceptaron un vehículo de traslado privado de pasajeros que había partido de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre iba en el asiento trasero y el rodado era conducido por su propietario.

Según la información policial, el detenido estaría vinculado con una investigación por el asalto al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), ocurrido en agosto en la ciudad de Pando, y con una causa por homicidio en Montevideo.

Intentó escapar durante el control policial

El procedimiento comenzó cuando los agentes del Puesto de Control Brazo Largo solicitaron la documentación de los ocupantes del vehículo.

El conductor, propietario del rodado, trasladaba a un pasajero que viajaba en el asiento trasero. Al requerirle su identificación, el hombre manifestó que no llevaba documentos.

Al solicitarle su identificación, el pasajero manifestó que no tenía documentos. Los agentes le pidieron que descendiera para realizar las averiguaciones y, de acuerdo con el parte policial, inicialmente autorizó la inspección de su equipaje. Sin embargo, luego insultó a los efectivos e intentó escapar, por lo que fue reducido.

Tras ser controlado, el hombre reconoció que se encontraba prófugo de la Justicia uruguaya, según indicaron desde la fuerza. La Policía también informó que registraba una alerta azul de Interpol.

Con intervención del fiscal Gastón Popelka y por orden de la jueza de Garantías Natalia Céspedes, se realizó una requisa del vehículo, el equipaje y el detenido.

Los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con dos cargadores —uno con 16 cartuchos—, y un revólver Smith & Wesson calibre .38. Ambas armas tenían la numeración suprimida.

También encontraron siete celulares, 2.000 dólares, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos. Personal de Drogas Peligrosas realizó pruebas de campo sobre la sustancia hallada en el equipaje, que dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

El detenido quedó alojado en la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, a disposición de la Justicia, mientras se realizan las actuaciones y las coordinaciones con las autoridades correspondientes, publicó Ahora.