Chocó vehículos estacionados, cuando conducía con 1.81 g/l de alcohol
Una conductora de 51 años protagonizó un choque que dejó daños en una motocicleta y un automóvil, estacionados en Gardel y San Martín, en Paraná. El control de alcoholemia arrojó 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que le retuvieron el vehículo y la licencia de conducir.
La Jefatura Departamental Paraná dio cuenta que, la mujer circulaba por calle Gardel en sentido oeste-este cuando perdió el control de su Chevrolet Onix y chocó contra una Motomel C110 que estaba estacionada sobre el cordón sur. A raíz del impacto, también resultó dañado un Peugeot 408, que se encontraba estacionado junto a la motocicleta, conforme su relato.
Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora y, tras el resultado positivo, procedió a la retención del auto y de la licencia.
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