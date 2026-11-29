El antecedente fue clave para que la justicia disponga nuevamente su privación de libertad. El hecho sucedió este sábado, movilizando a la policía de Viale hasta un domicilio de esta ciudad, a raíz de un llamado que alertaba sobre un episodio de violencia de género.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que al arribar al lugar, el agresor denunciado se dio a la fuga. Poniendo prioridad en la víctima, la policía se entrevistó con ella, quien manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja. Fue trasladada al hospital local, donde la intervención médica constató lesiones.

El acusado había cumplido 3 años de prisión en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, por violencia de género hacia la misma persona, con quien había vuelto a convivir, luego de recuperar su libertad hace 2 meses. Ahora volvió a violentarla.

La Comisaría solicitó su detención por oficio judicial, por considerárselo una persona peligrosa. La justicia autorizó y mediante operativo policial, lograron localizar al ciudadano, quedando detenido. Fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición.