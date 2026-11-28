Personal de Comisaría Valle María, durante la madrugada de hoy tomó intervención en un accidente de tránsito, ocurrido sobre Ruta Provincial 11 en el km 28.

Supo Estación Plus Crespo que fue protagonizado por un hombre de 45 años de edad, que se desplazaba en una motocicleta Yamaha. Manifestó haber colisionado accidentalmente un can, que se interpuso imprevistamente en la circulación, lo cual generó su caída sobre la calzada, ocasionándole algunos traumatismos leves.

Igualmente demandó atención médica en el Centro de Salud local.