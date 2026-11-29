Efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante, junto a inspectores de Tránsito Municipal, estaabn desarrollando los habituales operativos de control sobre motovehículos y conductores. Sin embargo, en la noche de este sábado, en uno de los retenes ubicado en calle Colón antes de Serrano, la tarea preventiva terminó en emergencia.

Confirmaron a Estación Plus Crespo que detuvieron la marcha de una moto Mondial 110 cc., verificando que incumplía con las ordenanzas vigentes para transitar, ante lo cual se le labró la multa correspondiente. Pero además, las irregularidades ameritaban la retención preventiva, lo que ofuscó al conductor, mayor de edad, vecino de Diamante.

Al advertir el procedimiento, incendió la moto en el mismo lugar donde había sido detenida su marcha, poniendo en riesgo al personal actuante.

Inmediatamente los agentes demarcaron la zona, para proteger a los ocasionales transeúntes, mientras que la rápida llegada de los Bomberos Voluntarios evitó la propagación de las llamas y prontamente pudieron sofocarlas.

El infractor fue identificado, ya que además de haberse ocasionado la pérdida del motovehículo, deberá afrontar las responsabilidades que acompañan su irracional conducta.



Desde la Jefatura Departamental Diamante, indicaron a Estación Plus Crespo: "Una vez más, se recuerda que las inspecciones realizadas por los agentes policiales contribuyen a concientizar sobre la responsabilidad que deben guardar, en el cumplimiento de las normas vigentes los conductores. Convocamos a una seria reflexión entre los padres y sus hijos que se desplazan en estos rodados, porque un llamado de atención en observar las reglas de conducción es fundamental para contribuir a su cuidado".