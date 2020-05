Productores pidieron descentralizar Vialidad y funcionario les salió al cruce

El sector agropecuario puso sobre la mesa una antigüa propuesta vinculada a la obra vial pública y si bien reavivó el debate social, un funcionario de dicha cartera dejó en claro un contundente rechazo político a la iniciativa.

Un comunicado de las filiales regionales de Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural difundido en los últimos días, reflotó el pedido de descentralizar Vialidad. Respaldando esa pretensión, el productor rural y vicepresidente de FAA Crespo, Fabio Schneider, dijo a FM Estación Plus Crespo: "El comunicado es por el abandono total de los caminos que tenemos, no sólo en la zona de Crespo y sus Aldeas, sino en departamentos como Diamante, Nogoyá, en todos lados pasa lo mismo. Puentes rotos que no se arreglan, caminos que están bajos -con problemas cuando llueve-, y así. Hasta hoy no he visto maquinaria de Vialidad trabajando o haciendo algo en esta zona por lo menos. A veces por gestiones locales, los caminos están un poco mejor, pero en general están abandonados. Hace dos décadas que no se ve abrir cunetas y esos trabajos que supieron verse hacer".

"Pedimos descentralizar Vialidad", afirmó el tambero de Colonia Merou y agregó: "El proyecto está dormido, y es una picardía que no se aproveche la idea, quizás ya se podría estar haciendo. Hablamos de descentralizar, no de echar a la gente, sino de redistribuir un poco de maquinarias entre las Juntas y las Municipalidades. Que empiecen con pruebas pilotos con los municipios de su palo, de su ideología política, para probar; porque ya está comprobado que así como hasta ahora no funciona".

Schneider reclamó inmediatez y en tal sentido manifestó: "Estamos cosechando. Nos tratarán de insensibles, pero si los productores estamos obligados a producir alimentos, necesitamos los caminos. Podrían mandar las máquinas, que la maneja una persona y unos pocos en colaboración, no pretendemos una multitud. Podrían aprovechar la sequía para hacer algo, pero la intención no se ve, se esconden en el coronavirus. No pretendemos una cuadrilla, pero algunos trabajadores con los recaudos, podrían verse trabajando".

El dirigente vocero del campo se expresó molesto con el estado vial de las trazas circundantes a las plantas urbanas de la zona: "No mantienen los caminos principales, pedir que lo hagan con los secundarios, es un sueño", se lamentó.

Este jueves, la ejecución de la reconstrucción mejorativa de la Ruta 131 a la altura de Crespo y el inicio de la pavimentación de acceso Pte. Illia en la conexión con la mencionada trama vial, concentró a autoridades de diferentes ámbitos, ocasión en la que se coló el planteo del campo y Daniel Koch, jede del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo manifestó: "Nos encontramos aquí las dos Vialidades juntas", en alusión a la presencia de la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, vínculo sobre el cual destacó: "En coordinación trabajamos porque así entendemos la actividad pública, con los intendentes también, aunque puedan ser de un color político diferente. Nosotros estamos lejos de querer disolver los organismos del Estado, no estamos de acuerdo con ello, sino que estamos para apoyarnos entre nosotros, para fortalecernos, Tenemos un gobernador que le está poniendo todo de su parte y no hace diferencia de color político. Hago referencia a esto, porque leí que entidades piden que disuelvan Vialidad. Creo que en tiempos difíciles, tenemos que apoyarnos, como lo hicimos con el intendente Schneider y los legisladores del Departamento. No son momentos para politiquerías, sino para resolver, para hacer obras, para llevarle soluciones a la gente, que poco le importa si la obra es provincial o nacional. El vecino de Crespo necesita una ruta segura y nosotros -hoy funcionarios- tenemos que trabajar para ese objetivo. Es un orgullo seguir trabajando con Alicia Feltes y con cada municipio".

Por su parte, Alicia Benítez referenció que los problemas económicos que atraviesan los municipios, Provincia, Nación y Estados del mundo, como efecto de la pandemia, han relentizado la ejecución de muchos proyectos. En ese contexto, destacó que el gobernador ha pedido trabajar en conjunto.