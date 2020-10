Simulando crear muebles a medida, estafaron a una familia crespense en $42.000

Abusando de la buena fe, de un exceso de confianza y del buen movimiento económico que presenta esta comunidad, estafadores se cobran víctimas con diferentes argumentos, pero un mismo fin. Una vecina de la ciudad, contó a FM Estación Plus Crespo cómo el entusiasmo por acceder a un juego de comedor, terminó siendo una odisea, que ya está en manos de la justicia.

La mujer explicó que "todo comenzó hace 3 meses aproximadamente, cuando a través de Facebook ingresamos a la página de un comercio que se presentaba como 'Algarrobo Hogar', el cual se identifica con un rombo anaranjado y funcionaría en Chaco. Luego de los primeros contactos, pasamos a comunicarnos por WhatsApp (Algarrobo Mach), dado que nos interesaban los ofrecimientos. Acordamos la compra de una mesa -de buen tamaño- y 10 sillas, por $42.000. Aceptaban pagos a través de cualquier depósito, lo cual realizamos y reenviamos una fotografía del ticket comprobante. Nos contestaron que habían verificado el pago y que en los 15 a 20 días posteriores, íbamos a recibir la mercadería".

Nada de ello ocurrió y comenzaron a aparecer los inconvenientes, aunque al principio la víctima creyó que se trataba sólo de complejidades propias de la situación sanitaria que atraviesa el país. Acerca de los contratiempos, la damnificada comentó: "Ante los primeros reclamos nos dijo que no podían hacer los viajes por la restricción de circulación con motivo de la pandemia. Después nos avisó que habían tenido casos positivos en la fábrica, que el personal se había tenido que aislar y entonces estaban sin poder trabajar. Que ya habían hecho la mesa, pero no habían terminado las sillas y tendrían que esperar que se restablezca la planta. Eran excusas creíbles, que iban agregando semanas, 20 días y así. Pasaron más de dos meses sin que sepamos nada".



Poniendo calma a la desesperación de los crespenses estafados y buscando dilatar la desconfianza, llegaron algunas falsas evidencias. "Nos mandaron una foto con los muebles que ya tenían afuera de la fábrica para entregar y también un camión, donde supuestamente estaba cargado nuestro juego para el envío", contó la mujer y agregó: "Pero después nos dijeron que no tenían permiso para salir del Chaco".



Finalmente, todo confirmaba que era una estafa: "Entramos a la página de Facebook y nos enteramos que un señor había comprado en el mismo tiempo que nosotros y no le habían entregado la mercadería. Así me fui comunicando con personas que les había pasado lo mismo. Empezamos a averiguar y resulta que la dirección corresponde a una plaza de Chaco, no existe el negocio que dice tener. Este muchacho vive en San Miguel de Tucumán, tenemos su CBU, su CUIt, pudimos reunir mucha información que aportamos al hacer la denuncia", afirmó la damnificada y remarcó su interés en evitar que más personas sean víctimas del ardid, ya que el ofrecimiento comercial continúa vigente: "Nos pusimos a todos los días escribir en esa página que era un estafador, que no le compren y él borraba nuestros mensajes, quedaban solo las consultas para compras. Finalmente, en estos últimos días ya nos bloqueó".

La familia crespense conserva esperanzas de algún tipo de recupero de la pérdida económica: "Sabemos que por las denuncias que le han hecho, le embargaron la cuenta bancaria. A partir de eso, este hombre se fue contactando con algunos y prometió que irá devolviendo el dinero, con prioridad a quienes no lo hayan denunciado. Estimamos que lo hace para frenar la ola de denuncias", dijo la damnificada.

