Confirman que habrá adhesión en Crespo al paro de UPCN

Según pudo confirmar FM Estación Plus Crespo, desde la Sede gremial de Crespo se ha estado informando a los afiliados acerca de los motivos de la medida de fuerza proyectada para el cierre de esta semana. Se presentará con la modalidad de paro, sin movilización en al ámbito local.

El gremio resolvió llevarlo a cabo ante la “insuficiente” propuesta salarial del gobierno y la “falta de respuestas” de las autoridades a los reclamos del sindicato.

A través de un comunicado, desde UPCN se destacó que el paro resuelto “profundiza el plan de lucha que se inició con la movilización a Casa de Gobierno la semana pasada” y recordaron que además “no obtuvo respuestas a la mayoría de los 20 puntos que planteó el sindicato para discutir, sobre todo en temas referidos a problemáticas sectoriales de trabajadores/as de salud y personal de educación del escalafón general, entre otros”.

La dirigencia sindical explicó que con el ofrecimiento “si bien se logra en parte un recupero salarial de lo que fue la inflación del 2020, no se hace una proyección sobre la inflación del año 2021 y deja a los trabajadores nuevamente atrasados con respecto al tema salarial”, replicó Sitio Gremial.

La secretaria de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, pidió "entender que no alcanza el salario, no alcanzan los aplausos para el sector de salud, no alcanza una comisión más para atender los problemas de violencia laboral, no alcanza la participación que tiene el sector de servicios generales en las comunidades educativas, no alcanza el recortado salario de las cocineras, no alcanza una reunión al año en la que lo único con alta resolución son las fotos”.