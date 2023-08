Realizan en Crespo una charla sobre tambos robotizados y sistemas de ordeño voluntario

Estación Plus Crespo

Los tambos suman vacas que a su vez son más productivas, también tecnologías, eficiencia y productividad. Y sobre eso expondrá en Crespo el Ingeniero Miguel Taverna, especialista en lechería del INTA.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la Ing. Gabriela Litwin del INTA reconoció que “la temática generó mucha curiosidad. Esta charla técnica es para exponer sobre esta tecnología que tiene que ver con el sistema de ordeño automático voluntario en donde las personas empiezan a cumplir otra función adentro del tambo, pero que no necesariamente tiene que ver con ir y colocar las unidades de ordeño en las vacas”.

Explicó que “Las vacas no se ordeñan solas, pero eso no significa que ahora el productor o los empleados van a estar, colocando la unidad de ordeño. Hay un equipamiento que detecta el ingreso del animal en el sector de ordeño y automáticamente detecta la ubre y un brazo robótico coloca a las personeras, ordeña cada uno de los cuartos y después las retira y puede ingresar otro animal. El animal puede ingresar voluntariamente las veces que quiera y no hay que esperar a hacer él ordeñe dos veces al día. Esto es parte de una serie de tecnologías inteligentes de las que hablamos hoy en día. Ya hace un tiempo que se está instalando en distintos sistemas de producción de leche en la Argentina y en Entre Ríos también empieza a entrar”.

“Por eso nos parece importante poner sobre la mesa la información técnica que ya está sobre este tema, porque es una tecnología que es muy innovadora, que genera mucha curiosidad y el INTA Rafaela cuenta con una unidad demostrativa. El responsable de esa unidad es el Ingeniero Miguel Taverna, que es además quien coordina el Programa Nacional de Lechería del INTA, y que nos va a estar acompañando este jueves con una charla técnica”.

Por su parte, Mariela Gallinger, coordinadora del Área articulación Campo-Ciudad, expresó a Estación Plus Crespo que “Tenerlo a este profesional de Rafaela es poder contar con toda la experiencia técnica en datos, en prueba y error, que a través del INTA de Rafaela él ya tiene. Luego de la charla iremos hasta Aldea San Rafael, donde a partir de febrero de este año una familia productora de nuestra zona incorporó esta tecnología de inteligencia artificial. Pensar que parecía muy lejano, pero toda esta industria 4.0, la inteligencia artificial, va incorporándose en tecnología en las actividades del campo y en este caso, en la actividad del tambo, hace que hoy por hoy este sistema tecnológico le dé un bienestar al animal”.

“Hoy hablamos mucho del bienestar animal y esto acompaña también al bienestar humano, porque si bien el productor no es que va a dejar de estar en el tambo, va a estar de una forma diferente, con diferentes tiempos, con diferentes formas. Muchos creen que cuando uno incorpora esta tecnología en el campo, es como que el productor deja de ser productor, al contrario, es un productor de alta calidad. Le está dando al animal un bienestar, y es un bienestar para él también, la productividad aumenta, raciona mucho más lo que es la parte alimenticia, todo ese sistema de inteligencia artificial hace que un montón de beneficios sumen a la hora de, cuando tengas que hacer los costos, tengas a la vista que vale la pena”.

Tambo robotizado en Aldea San Rafael

Gallinger destacó que luego de la charla se realizará una visita al tambo de San Rafael “Si bien la inversión la va a contar el mismo productor, lo importante es que nos va a contar por qué tomó la decisión esa familia. El productor va a estar exponiendo y contando la experiencia de cómo es venir de un tambo tradicional a uno robotizado.

La Ingeniera Litwin explicó FM Estación Plus Crespo que “Es un productor chico, familiar”. Y agregó: “si bien yo no cuento con registro, ya hay más de 200, 300 unidades de este tipo funcionando en el país. En Entre Ríos está ingresando hace poco tiempo y en la zona está en funcionamiento en este tambo desde el mes de febrero. Por ahí la particularidad que tenemos en Entre Ríos frente a lo que entendemos como las cuencas lecheras más tradicionales que tenemos de la región pampeana, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, acá predominan tambos más de tipo familiar, de una escala un poco más pequeña, y en este caso justamente es un establecimiento en donde ingresa con estas características".

Nuevas tecnologías en la producción

Litwin reconoció “Más allá de la información técnica que es necesario brindar para responder a todas aquellas consultas, ninguna tecnología de por sí es buena ni mala, sino que puede ser o no adecuada en función de las condiciones que tiene cada uno de los productores. Los productores están permanentemente tomando decisiones todos los días. Y lo mejor que puede pasar frente a cualquier innovación que surja, tiene que ver con contar con información lo más objetiva posible. Para eso tenemos esta primera charla de este especialista que nos va a contar sobre varios años de trabajo que hay con la unidad demostrativa que funciona en el INTA Rafaela”.

“Expondrá sobre distintos aspectos para instalar este tipo de tecnologías, de qué periodos de recupero de inversión podemos estar hablando, qué cambios técnicos implica para con el animal, para con las personas, digamos, toda aquella información objetiva que se genera a partir del tiempo de funcionamiento. Obviamente, las vacas también van a requerir otro tipo de tecnologías inteligentes asociadas a esto. El collar para que detecte el animal que está ingresando. A raíz de eso también esta diferencia en el racionamiento. La vaca ya no necesariamente se va a ordeñar dos veces por día, probablemente se va a ordeñar más veces, porque al tener un ingreso voluntario también cambia la frecuencia con la que el animal se ordeña”.

Miguel Taverna, especialista en lechería del INTA, explicará la coyuntura y los resultados del tambo robotizado que tienen en Rafaela

Lugar y fecha

Esta actividad está organizada en conjunto por el Municipio de Crespo, La Peña Lechera de la Microrregión y el INTA de Crespo. No tiene costo y hay un link para inscribirse, que se encuentra en las redes sociales del INTA de Crespo y la Municipalidad de Crespo, tanto en Facebook como en Instagram. Va a ser este jueves 17 de agosto, a las 14 horas, el Auditorio Eva Perón, San Martín 1.327 de Crespo.