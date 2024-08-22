Premios Martín Fierro 2024: todos los nominados

Espectaculos 22 de agosto de 2024
El presidente de APTRA, Luis Ventura, detalló las ternas de la premiación que se llevará a cabo en el Hilton Buenos Aires.
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Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron este miércoles los nominados de la próxima edición de los Premios Martín Fierro. La ceremonia se realizará el lunes 9 de septiembre en el hotel  Hilton Buenos Aires, y será conducida por Santiago del Moro.

El programa Cortá por Lozano, con la presencia de Luis Ventura, fue el elegido para dar a conocer la lista de programas y celebridades que buscarán obtener la ansiada estatuilla en su edición 53°. Además, contará con cinco homenajes durante la premiación: Pasión de Sábado, Nuevediario, Adrián Suar y Pol ka, Cris Morena y Carlos Montero.

Los nominados a los Premios Martín Fierro 2024

FICCIÓN

ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece

BUENOS CHICOS – eltrece

FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve

MADAME REQUIN – TV Pública

MELODY, LA CHICA DEL METRO - América

PERIODÍSTICO

DESIGUALES - TV Pública

OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve

PERIODISMO PARA TODOS - eltrece

PERIODISMO PURO - NET TV

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

BENDITA - ElNueve

NOCHE DE MENTE - TV Pública

NOCHE AL DENTE - América

DEPORTIVO

CARBURANDO - eltrece

CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe

TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública

NOTICIERO DIURNO

ARRIBA ARGENTINOS - eltrece

EL NOTICIERO DE LA GENTE - Telefe

TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve

NOTICIERO CENTRAL

AMÉRICA NOTICIAS - América

TELEFE NOTICIAS - Telefe

TELENOCHE - eltrece

INTERÉS GENERAL

LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece

PH, PODEMOS HABLAR - Telefe

NARA QUE VER - ElNueve

EL DIARIO DE MARIANA - América

MÉDICO DE FAMILIA - ElNueve

MUSICAL

ENCUENTRO EN EL ESTUDIO – TV Pública

LA PEÑA DE MORFI - Telefe

PASIÓN DE SÁBADO - América

MAGAZINE

MAÑANISIMA – eltrece

CORTÁ POR LOZANO - Telefe

TODAS LAS TARDES - ElNueve

A LA BARBAROSSA - Telefe

A LA TARDE - América

CULTURAL / EDUCATIVO

AMBIENTE Y MEDIO – América

LOS SIETE LOCOS - TV Pública

PRÓCER – TV Pública

ENTRETENIMIENTOS / JUEGOS

BIENVENIDOS A BORDO – eltrece

BIENVENIDOS A GANAR – ElNueve

ESCAPE PERFECTO - Telefe

ENTRETENIMIENTOS / CONOCIMIENTOS

AHORA CAIGO – eltrece

LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES - eltrece

PASAPALABRA / PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS - Telefe

BIG SHOW

CANTA CONMIGO AHORA - eltrece

GOT TALENT ARGENTINA - Telefe

MASTERCHEF - Telefe 

REALITY

BAILANDO 2023 – América

GRAN HERMANO – Telefe

PASAPLATOS – eltrece 

GASTRONOMÍA

ARIEL EN SU SALSA – Telefe

COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS – TV Pública

QUE MAÑANA – ElNueve

VIAJES / TURISMO

POR EL MUNDO – Telefe

RESTO DEL MUNDO – eltrece

TENÉS QUE IR – ElNueve

TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV

INFANTIL / JUVENIL

ALUMNITOS - ElNueve

ALTAVOZ - TV Pública

MÉLODY, LA CHICA DEL METRO – América 

JURADOS

MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)

DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)

FLORENCIA PEÑA, EMIR ABDUL, LA JOAQUI Y ABEL PINTOS (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

BRANDED CONTENT

EL GRAN BARTENDER – Telefe

IVÁN DE VIAJE – Telefe

PROYECTO TIERRAS - Telefe

MODO SELFIE – América

LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA

GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)

CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)

VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)

KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)

MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)

LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)

SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)

GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)

CLAUDIO RÍGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)

LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)

MARIANA VERÓN (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)

MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)

ESTEBAN MIROL (TELENUEVE AL MEDIODÍA – ElNueve)

RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)

MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)

CRONISTA / MOVILERO

CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)

MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)

SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)

PANELISTA

NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)

SOL PÉREZ (GRAN HERMANO Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)

MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN

DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)

FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

GABRIEL GOITY (PRÓCER – TV Pública)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION

JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

YAS GAGLIARDI (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)

CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve)

ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)

ACTOR DE REPARTO

FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)

LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece)

LUIS MACHÍN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – América, Y BUENOS CHICOS - eltrece)

ACTRIZ DE REPARTO

LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)

NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)

SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

REVELACIÓN

JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)

ROCÍO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)

LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)

LABOR HUMORÍSTICA

FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América)

MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)

PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)

AUTOR/GUIONISTA

CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO (BUENOS CHICOS – eltrece)

LILY ANN MARTIN, CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)

DIRECTOR (FICCIÓN)

ALBERTO LECCHI (MADAME REQUIN – TV Pública)

GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)

SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

DIRECTOR (NO FICCIÓN)

LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)

FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)

EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)

AVISO PUBLICITARIO

NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, ESTAMOS EN CAMPAGNOLA – La Campagnola - ARCOR

TOMAS SCHNEIDER – Schneider - CCU

ESTÁ EN NETFLIX – Netflix

PRODUCCIÓN INTEGRAL

MASTERCHEF - Telefe

ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA - eltrece

GOT TALENT ARGENTINA - Telefe

GRAN HERMANO - Telefe

LA ÚLTIMA CENA - ElNueve

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