Martín Sieber: "Habrá 60 días de coexistencia de las Guías ganaderas y el Documento Único de Tránsito"

Estación Plus Crespo

El 1 de noviembre entrará oficialmente en vigencia el Documento Único de Tránsito (DUT), requisito indispensable para el traslado de ciertas especies animales en Entre Ríos, principalmente vinculadas a las producciones agropecuarias. Sin embargo, el cambio no será tajante, sino paulatino en el tiempo: "No queremos complicar a los productores, por lo que decidimos que por el plazo de 60 días, coexistan los dos sistemas: la Guía ganadera y el Documento Único de Tránsito. Durante dos meses será optativo el traslado con la antigua documentación que conlleva visación policial o el nuevo DUT. Ya a partir del 1 de enero de 2025, será únicamente válido el DUT", clarificó a FM Estación Plus Crespo el director de Producción Animal de Entre Ríos, médico veterinario Martín Sieber.

Acerca de este sistema impulsado por el Ministerio provincial de Desarrollo Económico, el funcionario destacó que "el espíritu es simplificarle la vida al productor en ocasión de tener que trasladar su producción, ahorrarle tiempo, dinero y distancias. Que pueda hacer el trámite en forma ágil y por ser online, los 365 días del año durante las 24 horas, ya que no dependerá de nadie más que de él mismo".

Sieber explicó en qué consiste la modificación desde la práctica: "Hoy un productor agropecuario, para trasladar sus bovinos, ovinos, y porcinos, tiene que emitir un DTE (Documento de Tránsito Electrónico), que lo hace a través del sistema Sigsa (Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal) del Senasa, ingresando por la página de la AFIP. Allí completa todos los campos de datos, sale de ese sitio e ingresa a un sistema de Guía Ganadera de la provincia, vuelve a cargar los mismos datos y desde ahí va hasta la dependencia policial más cercana al lugar de carga de los animales, con su carnet de marca, para que un funcionario policial le vise ese documento generado. El policía certifica que es el dueño del carnet de marca, o sea de la hacienda. Tanto ese sistema como el nuevo, son online, pero el que dejaremos atrás conlleva la visación presencial ante una comisaría o destacamento". Apuntando a la simplificación establecida, detalló: "Todos los productores ingresarán al Sigsa como lo hacen habitualmente, emitirán un DTE -pero gracias a la integración de los sistemas- ATER le va a presentar a Senasa la marca activa y vigente que tiene el productor en cuestión. De esa manera, quedará certificado que es el mismo productor que está vendiendo o trasladando. Le va a aparecer su marca digitalizada, gracias a haber escaneado todo el Libro de Marcas y Señas de la Provincia. Esto permitirá eliminar la instancia de visación presencial ante la Policía".

En cuanto a las cualidades del DUT, profesional a cargo de la cartera provincial, resaltó: "El sistema es más seguro que el de Guías ganaderas, ya que el Sigsa tiene un nivel de seguridad más alto que el de las guías. Además, como el ingreso es por la página de AFIP, se desprende que es el contribuyente. Como ocurre con todo este tipo de datos, cada productor debe ser cuidadoso de su Clave Fiscal, no suministrársela a cualquiera. Hacerlo por sí mismo o alguien de mucha confianza. No obstante, la hacienda debe ir marcada y hay otra serie de cuestiones que hacen que los animales se ajusten a la documentación".

"Era una necesidad que nos trasladó el sector ni bien asumimos y nos pusimos a trabajar en ello", confirmó Sieber y dando valores que permitan dimensionar el cambio planificado, agregó: "Se hacen 170.000 Guías por año en la provincia, correspondiéndose a unos 33.000 productores, con lo cual creemos que estamos ante una política pública de gran llegada al sector. Se calculan en promedio, 20 Km. por Guía -para trasladarse hasta el puesto policial-, con lo cual la reducción de movilidad para el productor es de más de 3 millones de kilómetros". Asimismo, en esa línea de pensamiento sostuvo: "A partir de la simplificación, estimamos que vamos a tener más Guías. Ahora muchas veces el productor hace el DTE, pero no la Guía. Ahora será todo en el mismo paso, son dos botones más que tiene que apretar, y la mayor ventaja es no tener que ir a visarla, sino que podrá mandársela al camionero vía online o ya impresa".

Con la implementación del DUT, Entre Ríos se suma al sistema existente en Córdoba y Buenos Aires, para el traslado de bovinos, porcinos y ovinos. "Cada provincia es autónoma, pero nos pareció importante poder sumarnos", afirmó el director de Producción Animal.

La Policía especializada en materia rural ya fue capacitada. Al respecto, Sieber comentó: "El camionero o productor que haga el traslado, ante cualquier control policial acredita su legalidad de movimiento de animales mediante un QR que tiene el DUT. En primera instancia será impreso y posiblemente luego sea digital, como para exhibirlo desde el teléfono. El Policía lo va a escanear al QR y podrá verificar que el documento es verídico y corroborar toda la información vertida. Este martes estuvimos con todos los Jefes de Brigada de la provincia, manteniendo un encuentro de capacitación acerca de este linkeo que harán hacia un sitio de seguridad, con todos los datos en cuestión".

En tal sentido, el funcionario provincial recordó que "habrá 60 días en los que ambos sistemas serán válidos. Se debe a que puede llegar a haber errores en lo que ha sido el escaneo de marcas y señales; estuvimos usando un demo y hasta ahora no descubrimos falencias. No obstante, si algún productor advierte que no es su marca o hay inconvenientes, puede usar el sistema viejo, mientras comunica esa circunstancia al 0810 888 2837, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00. Estamos abiertos a sugerencias en este período, como para que cuando sea la única modalidad válida, tenga un óptimo funcionamiento", afirmó.