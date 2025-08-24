Joven sufrió la amputación de un brazo después de chocar con el tren

En la noche de este domingo, se confirmó a Estación Plus Crespo que el herido de un tremendo siniestro vial debió ser sometido a una delicada y compleja cirugía. Permanece internado, estando lúcido y hemodinámicamente estable. Así se aguarda la evolución, después que en las últimas horas le fuera amputado su brazo derecho.

El suceso vial acaeció a las 20:00 de este sábado, cuando el conductor de una locomotora diesel eléctrica de la Empresa "Trenes Argentinos", informó a la policía de San Salvador, que al cruzar por Avenida Entre Ríos, una moto impactó la formación. La colisión fue entre el segundo y cuarto vagón, del lado izquierdo.

El conductor de la moto, de 18 años, fue derivado urgente al Hospital Masvernat de Concordia; y en referencia a su acompañante, una joven de 17 años, la misma fue asistida en el nosocomio local y dada de alta a los pocos minutos.