Joven sufrió la amputación de un brazo después de chocar con el tren

Un olvido causó un incendio en una vivienda de Puiggari
Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.
Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista de 18 años perdió el miembro superior derecho.
En la noche de este domingo, se confirmó a Estación Plus Crespo que el herido de un tremendo siniestro vial debió ser sometido a una delicada y compleja cirugía. Permanece internado, estando lúcido y hemodinámicamente estable. Así se aguarda la evolución, después que en las últimas horas le fuera amputado su brazo derecho.
El suceso vial acaeció a las 20:00 de este sábado, cuando el conductor de una locomotora diesel eléctrica de la Empresa "Trenes Argentinos", informó a la policía de San Salvador, que al cruzar por Avenida Entre Ríos, una moto impactó la formación. La colisión fue entre el segundo y cuarto vagón, del lado izquierdo.
El conductor de la moto, de 18 años, fue derivado urgente al Hospital Masvernat de Concordia; y en referencia a su acompañante, una joven de 17 años, la misma fue asistida en el nosocomio local y dada de alta a los pocos minutos.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a nuestro país.
Ocurrió en un tramo a la altura de la ciudad de Nogoyá. La guardia médica precisó las delicadas lesiones que presenta el menor.
Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.
Fue derivado desde el departamento Diamante hasta el Hospital San Martín de Paraná. Bomberos voluntarios también brindaron auxilio.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A los 22 años, Alan Villanueva se convirtió en el segundo crespense en integrar la selección argentina de fútbol para amputados, siguiendo el camino abierto por Diego Armando Pesoa.
En la madrugada de este sábado 23 de agosto, un automóvil que había sido sustraído pocas horas antes fue hallado incendiado en la vía pública de Villaguay.