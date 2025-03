Nación quiere saldar deudas con las provincias a través de pagos "en bienes muebles o inmuebles"

Estación Plus Crespo

Un nuevo Decreto habilita al Ministerio de Economía a ofrecer inmuebles o cosas muebles a las jurisdicciones subnacionales en el marco del Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas.

Tomando al pie de la letra la máxima del presidente Javier Milei de que “no hay plata”, el Gobierno Nacional aspira a cancelar deudas con las provincias a través de “pagos en especie”. Específicamente, con bienes del Estado, ya sean muebles ó inmuebles, que están en los diferentes territorios.

Así lo indica el DNU 186/25 publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del cual se incluye este tipo de operaciones al Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas, que se puso en vigencia este año.

“Facúltase al Ministerio de Economía a acordar con las Provincias y/o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024, la dación en pago, en los términos del artículo 942 del Código Civil y Comercial de la Nación, de bienes muebles e inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado Nacional, pudiendo delegar esta facultad en la Secretaría de Hacienda”, dice el artículo 10 del decreto.

Dicho instrumento nacional indica que “los bienes inmuebles cuya transferencia acuerde el Ministerio de Economía en el mencionado Régimen deberán encontrarseemplazados en el ámbito territorial de la jurisdicción de que se trate”.

“A tales efectos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), instrumentará la desafectación y transferencia de los bienes inmuebles del Estado Nacional, cuya dación en pago hubiera acordado el Ministerio de Economía, previa autorización pertinente conforme lo previsto en el inciso 3. del artículo 8° del Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificaciones”.

La medida indica que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar el procedimiento para transferir esos bienes, con la previa intervención del Ministerio de Economía y AABE.

Tres acuerdos hasta ahora

En enero de este año el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmaron el primer convenio del régimen que esencialmente consiste en un neteo de deudas, aunque todavía en ese momento no se incluía la posibilidad de pago con cosas.

El convenio firmado por Chubut fue el primero en el marco del Régimen. También acordaron Entre Ríos y Chaco. Actualmente muchas provincias poseen un endeudamiento que condiciona sus equilibrios financieros y, por lo tanto, la sustentabilidad de sus esquemas fiscales.

El caso Crespo

En noviembre de 2024 los terrenos del “Destacamento de Vigilancia” de Crespo aparecieron en el listado de inmuebles que el Estado Nacional iba a someter a subasta pública. Se trata de un listado de 309 propiedades que la Nación busca vender, entre las cuales están los predios del estado nacional en nuestra provincia.

El anuncio despertó inquietud en la comunidad de Crespo, que teme que la venta de estos terrenos afecte la continuidad de las actividades deportivas y recreativas que allí se desarrollan, y los proyectos públicos que podrían concretarse en el lugar en beneficio de toda la comunidad.

En esa ocasión el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, viajo a Buenos Aires a una reunión en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el presidente de la entidad, Nicolás Pakgojz; acompañado por el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro.

Luego de ese encuentro realizado el 15 de noviembre de 2024, se informó a FM Estación Plus Crespo que se trasladó a funcionarios nacionales el planteo del posible proceso para la transferencia de los terrenos del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino al Gobierno Provincial y posteriormente Municipal.

Tras la reunión, Marcelo Cerutti, remarcó: “Estas gestiones son fundamentales para nuestra ciudad. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad de las actividades deportivas y sociales que realizan los clubes, así como las iniciativas proyectadas en este espacio”.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, enfatizó la voluntad del gobernador Rogelio Frigerio de llevar adelante este proceso de transferencia, asegurando un trabajo conjunto para concretarlo.

Después de la reunión mantenida con las autoridades de AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), los diálogos continuaron y hubo una definición, que el intendente Marcelo Cerutti confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Hay que tener en claro que para el Gobierno Nacional, la venta de los terrenos del Ejército, es una decisión. No es que lo cede ni nada, los va a vender. Días pasados, pudimos hacer un Zoom con el organismo -después de mi viaje a Buenos Aires-, y pudimos conseguir que los terrenos del Ejército no vayan a subasta pública. El Estado Municipal o Provincial lo va a comprar. Lo sacaron del listado para que vaya a remate".

Con un poco más de tranquilidad, las gestiones se encausan hacia otras etapas, persiguiendo el mismo objetivo siempre defendido por la comunidad. El presidente municipal sostuvo que "son meses de trabajo que vendrán, porque ni siquiera está tasado el inmueble. Se encarga Nación de eso".

Compromiso reasumido en el 2025

En el marco de la reciente apertura de Sesiones Ordinarias, el intendente Marcelo Cerutti, afirmó ante los concejales y la comunidad toda: "El Estado Municipal o Provincial podrá comprarlos directamente, lo que representa un paso clave para proteger este espacio tan importante para nuestra ciudad".

"Sabemos que esto es solo el inicio. Ahora estamos en una nueva etapa de trabajo en conjunto con la provincia para la definición de los próximos pasos. También estamos en diálogo con el ejército para coordinar el uso del predio, resguardando las actividades de los clubes y buscando adquirir los terrenos para el municipio", sostuvo.

"Este es un desafío que asumimos con responsabilidad, porque estamos convencidos de que estos terrenos son parte del futuro de Crespo", reafirmó el mandatario crespense.

